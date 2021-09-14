В Приамурье суд ужесточил наказание убийце тигра Павлика

Амурский областной суд, рассмотрев апелляцию, ужесточил приговор одному из браконьеров, который убил тигра Павлика.

Защита осужденных подала апелляционную жалобы, требуя назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Однако судебная коллегия не согласилась с доводами адвокатов. Более того, увеличила срок лишения свободы одному из осужденных на месяц. Кроме того, вынесла решение о конфискации оружия, сообщает пресс-служба суда.

Останки краснокнижного тигра Павлика обнаружили 23 сентября 2020 года близ села Новостепановка. Эксперты установили, что его убили примерно за две недели до этого.

Как выяснилось, 8 сентября двое мужчин ночью охотились на косуль, не имея лицензии. Заметив тигра, они ослепили его прожектором и выстрелили. Утром вернулись к месту преступления и добили зверя.

В отношении браконьеров завели уголовные дела о незаконной охоте и добыче особо ценных диких животных, совершенных по предварительному сговору. Государство оценило ущерб в 2,3 миллиона рублей.

Обоих приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Справка "РГ"

В феврале 2018 года тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая охотилась на сельских собак. Зверят вырастили в Центре "Амурский тигр", а в мае 2019 года выпустили на свободу в Амурской области недалеко от границы с ЕАО. На животных надели GPS-датчики, чтобы отслеживать передвижение. 8 сентября 2020 года сигнал с датчика Павлика пропал, после чего специалисты приступили к его поискам.