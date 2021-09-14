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14.09.2021 04:55
Рубрика: Происшествия

В Приамурье суд ужесточил наказание убийце тигра Павлика

Текст: Юлия Гарднер

Амурский областной суд, рассмотрев апелляцию, ужесточил приговор одному из браконьеров, который убил тигра Павлика.

Защита осужденных подала апелляционную жалобы, требуя назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Однако судебная коллегия не согласилась с доводами адвокатов. Более того, увеличила срок лишения свободы одному из осужденных на месяц. Кроме того, вынесла решение о конфискации оружия, сообщает пресс-служба суда.

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Останки краснокнижного тигра Павлика обнаружили 23 сентября 2020 года близ села Новостепановка. Эксперты установили, что его убили примерно за две недели до этого.

Как выяснилось, 8 сентября двое мужчин ночью охотились на косуль, не имея лицензии. Заметив тигра, они ослепили его прожектором и выстрелили. Утром вернулись к месту преступления и добили зверя.

В отношении браконьеров завели уголовные дела о незаконной охоте и добыче особо ценных диких животных, совершенных по предварительному сговору. Государство оценило ущерб в 2,3 миллиона рублей.

Обоих приговорили к пяти годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Справка "РГ"

В феврале 2018 года тигра Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая охотилась на сельских собак. Зверят вырастили в Центре "Амурский тигр", а в мае 2019 года выпустили на свободу в Амурской области недалеко от границы с ЕАО. На животных надели GPS-датчики, чтобы отслеживать передвижение. 8 сентября 2020 года сигнал с датчика Павлика пропал, после чего специалисты приступили к его поискам.

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