Хуснуллин: В Нижнем Новгороде и Челябинске будет построено метро

Принято решение о строительстве метро в Челябинске и Нижнем Новгороде, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Ранее был поднят вопрос о недостроенных станциях метрополитена в разных российских городах, которые остались еще с советских времен. Некоторые из них, например, в Омске, было решено законсервировать.

Как рассказал Хуснуллин, сейчас приняты решения по еще нескольким проектам.

"В Нижнем Новгороде была хорошая комплексная программа подготовлена, по метро в Челябинске принято решение, дорабатываем вопрос по Красноярску", - пояснил он.

Кстати, с 14 сентября в Москве заработал новый вид общественного транспорта - автобус "по требованию". Пока сервис "По пути" работает в тестовом режиме. Можно заказать автобус и двигаться по определенному маршруту, при этом система выбирает оптимальный путь для всех попутчиков.