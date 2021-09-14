Межправительственная комиссия одобрила создание ОЭЗ в Оренбуржье

Решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) "Оренбуржье" принято на федеральном уровне. Об этом стало известно по итогам состоявшегося накануне в Москве заседания межправительственной комиссии под руководством зампреда Правительства РФ Юрия Трутнева.

Как уже писала "РГ", идея создания ОЭЗ в регионе впервые была озвучена руководством области весной минувшего года. На территории Оренбуржья будут действовать две площадки с особым экономическим режимом: в Оренбурге - на 380 гектарах, и в Орске - на 180 гектарах. В общей сложности здесь планируется разместить 16 предприятий-резидентов. Ожидается, что общий объем инвестиций составит порядка 15,6 миллиарда рублей.

- Убежден, что особая экономическая зона должна стать фундаментом для привлечения инвестиций во все сектора экономики Оренбуржья, - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. - Резидентами особой экономической зоны к 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и отчислено 3,6 миллиарда рублей налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Правительство области обеспечит инвесторов необходимой инженерной инфраструктурой, доступом к коммунальным сетям, автомобильным и железнодорожным путям. Общая сумма планируемых вложений - 1,7 миллиарда рублей. Всего планируется построить и реконструировать больше 30 объектов инфраструктуры. Интенсивное развитие экономики региона возможно только при наличии развитой промышленной инфраструктуры, а также налоговых и таможенных льгот, что подтверждается опытом наших соседей - Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Самарской области.

Лидер региона подчеркнул, что создание ОЭЗ станет также ответом на вызов, связанный с безработицей в регионе.

Как рассказал генеральный директор завода бурового оборудования - одного из будущих резидентов особой экономической зоны - Александр Медведев, сегодня предприятие буквально "задыхается" без новых подъездных путей. Статус резидента ОЭЗ даст возможность переехать из центра города.

- Проект на 500 миллионов рублей с переносом основных технологических линий готов, и он позволит предприятию развиваться, создавать новые рабочие места - без новых площадей это просто невозможно, - прокомментировал руководитель завода.

Еще около 1,9 миллиарда рублей инвестиций принесет проект нового логистического терминала компании "СДО-Логистик".

- Планируем строительство комплекса на участке в 200 гектаров, создадим рабочие места для 200 новых сотрудников, - поделился директор компании Сергей Алексеев.

Выгода от размещения на площадках особой экономической зоны очевидна. Во-первых, в ОЭЗ будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ ко всем коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. Во-вторых, статус резидента - это налоговые льготы. На площадке ОЭЗ будет действовать нулевая процентная ставка по налогу на имущество, транспортный и земельный налоги. Ввозные пошлины и таможенный НДС также обнулятся, а налог на прибыль составит всего два процента.

- Сегодня - знаковый день в истории экономии области, - констатировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Создание ОЭЗ - это результат слаженной работы команды экономического блока регионального правительства и корпорации развития. В прошлом году губернатор поставил нам задачу подготовить заявку на создание экономической зоны. И сегодня мы можем приступить к реализации столь масштабного для области проекта. Особая экономическая зона "Оренбуржье" - это своего рода перезапуск региональной экономики. Это будут современные площадки, на которых будут реализовываться современные технологии, как по организации производства, так и по культуре труда.

Справка "РГ"

Сегодня на территории РФ действуют 39 особых экономических зон, 92 территорий опережающего развития в моногородах и ЗАТО.