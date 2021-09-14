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14.09.2021 10:35
Рубрика: Культура

В Перми пройдет всероссийский фестиваль военных и духовых оркестров

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В Пермь на ставший уже традиционным фестиваль "Фанфары Прикамья" приедут оркестры со всей России. В этом году он посвящен грядущему 300-летию города.
Фото: Пермский губернский оркестр Фото: Пермский губернский оркестр
Фото: Пермский губернский оркестр

В первый день, 17 сентября, состоится открытие фестиваля. На Заводе Шпагина сводный оркестр участников фестиваля, а это более 300 музыкантов, под управлением Евгения Тверетинова исполнит концертную программу для гостей и жителей города.

Фото: Пресс-служба фестиваля "Амурская осень"
В Благовещенске открылся фестиваль театра и кино "Амурская осень"

Во второй день, 18 сентября, там же на территории Завода Шпагина и в цехах пройдут выступления оркестров-участников фестиваля. Третий и заключительный день фестиваля пройдет в формате феерического концерта-шоу марширующих оркестров в Манеже спортивного комплекса имени Сухарева.

- Фестиваль вновь собирает яркие творческие коллективы России на Пермской земле. Лучшие духовые оркестры представят свое искусство на главных площадках города. "Фанфары Прикамья" станут настоящим праздником для всех любителей духовой музыки, а так же останутся ярким впечатлением в душе каждого пермяка, - подчеркнул главный дирижер и художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

В этом году в Пермь приедут военный оркестр Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища МО РФ, концертный оркестр духовых инструментов Белгородской государственной филармонии, концертный оркестр духовых инструментов "Уралбэнд" из Свердловской области, муниципальный духовой оркестр имени Михаила Борисова из Асбеста, военный оркестр штаба Приволжского округа войск национальной гвардии РФ, военный оркестр Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, военный оркестр войсковой части № 3426 Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Пермь).

Кроме того, свое мастерство покажут и детско-юношеские коллективы. Это образцовый детский коллектив ансамбль барабанщиц DrumLine из ЗАТО "Звездный", кадетский духовой оркестр Лобановской средней школы, духовой оркестр кадетский оркестр роты имени Татищева, детский эстрадный духовой оркестр "Джазовый квартал", детская хоровая школа "Хоровая капелла мальчиков", образцовый детский коллектив "Центр духовой музыки" (Пермь).

Все уличные концерты будут бесплатны для зрителей. Билеты на финальный гала-концерт в городских зрелищных кассах.

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