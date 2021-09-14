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14.09.2021 13:27
Рубрика: Общество

95-летний ветеран из Кемерова раскрыл секрет здоровья и долголетия

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
95-летний ветеран Великой Отечественной войны кемеровчанин Анатолий Терехов вернулся из Екатеринбурга, где по его инициативе заложили кедровую аллею Славы Кузбасса и Урала. Вот уже почти сорок лет фронтовик высаживает кедры в память о погибших на полях сражений. В ежегодном маршруте несколько десятков населенных пунктов в России и ближнем, а то и дальнем зарубежье. Где он берет силы, как выдерживает такие нагрузки, Анатолий Михайлович рассказал читателям "РГ".
Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области
Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области

- Спортом никогда не занимался, но день начинаю с зарядки. Просыпаюсь в шесть-семь часов утра и, еще лежа в постели, выполняю несложные упражнения. Чтобы усилить кровообращение, поднимаю ноги и руки вверх. Занимаюсь дыхательной гимнастикой. Потом встаю, минут пять-десять массирую ступни с помощью роликового массажера и иду к "балетному станку". Приделал к одной из стен перекладину и каждое утро, держась за нее, приседаю по триста-четыреста раз. От этой же перекладины отжимаюсь. Ну а дальше - очередь резинового эспандера и роликового массажера для спины, разминаю ее в положении лежа.

Фото: Антон Степанищев
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На зарядку уходит примерно час-полтора. Конечно, этим не ограничиваюсь. Самое главное - ходьба. Стараюсь ходить как можно больше. При дневной норме в пять-десять тысяч шагов вчера я, например, сделал двенадцать тысяч. А мой личный рекорд - больше тридцати тысяч шагов. Когда на улице непогода, использую беговую дорожку.

Еще в начале 2000-х я увлекся скандинавской ходьбой. Был как-то в командировке в Москве - впервые увидел, как люди ходят с этими палками. Вернулся в Кемерово - купил такие же. Складные, чтобы удобно было брать в поездки. С тех пор по три раза в неделю хожу в сосновом бору. Там воздух чище. Кстати, три года подряд мы с приятелем участвовали в "скандинавских" турах по Горному Алтаю. Помню, списались с организаторами по интернету, собрались и поехали. Под руководством опытных инструкторов научились не только правильно ходить, но и дышать. Крепко усвоили: брюшное дыхание помогает легким работать в полную силу.

Нет, с детства к физкультуре никто меня не приобщал. Родители все время работали. И мы (а нас было четырнадцать детей) росли под девизом "Кормим себя сами!". Рано утром мама корову подоит - и идет в школу. Она была учительницей начальных классов. А убрать навоз, накосить сена в поле, отвезти его на тележке домой за пятнадцать километров, дать корове - это были наши, ребячьи обязанности.

Когда началась война, мне было 15 лет. Я работал электрослесарем на военном заводе, а в перерывах между 12-часовыми сменами учил уроки. Школу окончил экстерном. Мы, мальчишки наравне со взрослыми делали электродвигатели для танков Т-34. Потом эти двигатели отправляли на Урал.

Трудовая закалка мне очень пригодилась. И все-таки, считаю, самое важное в жизни - общение. Нельзя замыкаться в себе. Я человек любопытный, меня все интересует. Люблю читать, узнавать новое. И еще очень музыку люблю. Когда в 1945-м из-за контузии начались проблемы со слухом и речью, доктор из медсанчасти буквально за руку отвела меня в хор, организованный при солдатском клубе. Через месяц занятий пением я пошел на поправку. С тех пор музыка все время звучит в моей душе! Когда бывает грустно или одиноко, открываю ноутбук, включаю хорошие песни и в такт подпеваю.

Пандемия, конечно, внесла в жизнь коррективы. Весной 2020-го сделать все, что было намечено, не получилось. Но мы садили деревья в Кемерове, а осенью заложили новые кедровые аллеи в честь 75-летия Великой Победы - в Москве на Поле памяти и в Волгограде на Мамаевом кургане.

Фото: Пресс-служба правительства Свердловской области
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