Губернатор Приангарья ввел режим ЧС в районе крушения самолета

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Кобзев. Документ опубликован сегодня на портале правовой информации, сообщает ТАСС.

Режим ЧС введен после аварийной посадки самолета L-410, которая произошла 12 сентября в 18.15 по московскому времени. Это случилось в четырех километрах от пункта назначения воздушного судна - поселка Казачинское. На борту находились 16 человек, три пассажира и один из пилотов погибли.

Согласно указу губернатора, глава района Сергей Швецов должен, в частности, докладывать о мерах, принимаемых для ликвидации последствий крушения самолета, информировать пострадавших и их семьи о получении выплат. Министру здравоохранения Иркутской области Якову Сандакову предписано организовать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим в ЧП.