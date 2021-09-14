Прокуратура Ставрополья начала проверку эвакуации из детсада

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренец потребовал немедленно начать проверку по факту инцидента в детском саду в городе Минеральные Воды. Днем 14 сентября из детского сада эвакуировали детей и сотрудников. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, специалистам предстоит установить, почему люди в здании начали кашлять и задыхаться.

- В ходе проверки надзорного ведомства будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - говорится в сообщении Прокуратуры Ставрополья.

Как сообщалось ранее, из детского сада в Минводах эвакуировали больше 70 человек. Некоторым из них неожиданно стало плохо, они начали кашлять. Прибывшие на место сотрудники газовых служб не выявили угарного газа и каких-либо утечек.