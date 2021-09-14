В Минздраве Ставрополья рассказали об эвакуации детей в Минводах

Медики, прибывшие на вызов к детскому саду в Минеральных Водах, не выявили никаких угроз здоровью у воспитанников учреждения и взрослых. Эвакуированные с приступами кашля и удушья из детского сада сейчас чувствуют себя хорошо.

Как сообщил "РГ" источник в министерстве здравоохранения Ставропольского края, детей вывели на площадку из здания и осмотрели.

- Прибывшие медики осмотрели детей и ничего не обнаружили у них. Газовые службы тоже приехали, все осмотрели и ничего не выявили, - отметил собеседник.

Как сообщалось ранее, в Минеральных Водах в Ставропольском крае 71 человека эвакуировали из детского сада. Якобы, у них резко начались приступы кашля.