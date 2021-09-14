Стало известно состояние детей из Петербурга, которых держали на цепи

Трое детей, которых эвакуировали накануне из квартиры на улице Энтузиастов в Петербурге, сейчас находятся под присмотром врачей. Доподлинно известно, что в кровную семью их не отдадут.

Как сообщили в аппарате уполномоченного по правам детей в Петербурге Анны Митяниной, 8-летний мальчик сейчас находится в больнице Святой Ольги. У него простудное заболевание, в остальном состояние нормальное.

На его теле врачи обнаружили ссадины и царапины.

Сам мальчик хоть и подавлен, но в целом идет на контакт, хорошо питается, спит.

Пятилетнюю девочку госпитализировали в больницу имени Рауфхуса, у нее диагностирован диабет. Врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое.

Полуторогодовалая девочка доставлена в дом ребенка. Она в целом здорова.

В аппарате Митяниной полагают, что после завершения всех следственных действий дети будут направлены в учреждения соцзащиты.

Напомним, о происходящем в квартире на Энтузиастов, следователи и соцслужбы узнали случайно. Восьмилетний мальчик проговорился в школе, что он живет в антисанитарных условиях, что его подвергает избиениям родная мать. Когда в квартиру зашли проверяющие, они были в шоке. В квартире были насекомые, детей не только били, но и сажали на цепь в коридоре, чтобы они не могли взять еду из холодильника. Сейчас мать детей арестована.