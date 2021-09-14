В Петербурге завели дело на попечителей 15-летней сироты с весом 13 кг

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении сотрудников детского дома №4, где воспитывается 15-летняя девочка с тяжелой формой инвалидности. Недавно она попала в больницу с весом 13 килограммов.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, в ведомстве полагают, что сотрудники детского дома не осуществляли надлежащий уход за девочкой, которая не в состоянии себя обслуживать. Нынешнее состояние ребенка врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, у девочки помимо основного диагноза, недавно были выявлены пролежни, трахеостома, трубка, с помощью которой дышит ребенок, нуждается в санации.

Выяснилось, что девочка лежит в больнице одна. В силу своего заболевания ей требуется особый круглосуточный уход. Медсестры больницы не могут его обеспечить.

Когда о ситуации стало известно Уполномоченному по правам ребенка Анне Митяниной, из детского дома в больницу прибыла младшая медсестра, которая будет находиться с ребенком до самой выписки.