В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно привиться от гриппа

Петербургское управление Роспотребнадзора распространило релиз, в котором санитарные врачи назвали категории граждан, которым особенно важно сделать прививку от гриппа.

Так, по данным ведомства, в первую очередь привиться надо детям старше шести месяцев, гражданам с тяжелыми соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также гражданам, работа которых связана с взаимодействием с другими людьми. Это медработники, педагоги, работники сферы обслуживания и транспорта. Настоятельно санитарные врачи просят сделать прививку и студентов.

В Петербурге вакцинировать от гриппа планируется не менее 60 процентов населения. На сегодня прививки успели сделать более 122 тысяч человек.

В медицинском сообществе еще идут дискуссии, нужно ли прививаться от гриппа, если сделана прививка от коронавируса. В Петербурге позиция городского управления Роспотребнадзора и Смольного такова: прививаться нужно, но необходимо выдержать сроки. В частности, если гражданин только что завершил курс вакцинации от коронавируса, то ему нужно выдержать месяц с момента получения сертификата и лишь затем прививаться.

Противопоказания при прививке от гриппа тоже есть, но их совсем немного: нельзя вакцинироваться при обострении хронических заболеваний, лихорадке и чувствительности организма к яичному белку. Беременным женщинам нельзя прививаться в первом триместре, но на поздних сроках прививка женщинам, наоборот, показана. Но график похода в прививочный пункт необходимо согласовать с лечащим врачом.