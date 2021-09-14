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14.09.2021 17:15
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, кому нужно привиться от гриппа

Текст: Вера Черенева

Петербургское управление Роспотребнадзора распространило релиз, в котором санитарные врачи назвали категории граждан, которым особенно важно сделать прививку от гриппа.

Фото: iStock
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Так, по данным ведомства, в первую очередь привиться надо детям старше шести месяцев, гражданам с тяжелыми соматическими заболеваниями, беременным женщинам, а также гражданам, работа которых связана с взаимодействием с другими людьми. Это медработники, педагоги, работники сферы обслуживания и транспорта. Настоятельно санитарные врачи просят сделать прививку и студентов.

В Петербурге вакцинировать от гриппа планируется не менее 60 процентов населения. На сегодня прививки успели сделать более 122 тысяч человек.

В медицинском сообществе еще идут дискуссии, нужно ли прививаться от гриппа, если сделана прививка от коронавируса. В Петербурге позиция городского управления Роспотребнадзора и Смольного такова: прививаться нужно, но необходимо выдержать сроки. В частности, если гражданин только что завершил курс вакцинации от коронавируса, то ему нужно выдержать месяц с момента получения сертификата и лишь затем прививаться.

Противопоказания при прививке от гриппа тоже есть, но их совсем немного: нельзя вакцинироваться при обострении хронических заболеваний, лихорадке и чувствительности организма к яичному белку. Беременным женщинам нельзя прививаться в первом триместре, но на поздних сроках прививка женщинам, наоборот, показана. Но график похода в прививочный пункт необходимо согласовать с лечащим врачом.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Прививки и вакцинация

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