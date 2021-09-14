Велодорога Москва - Санкт-Петербург будет бесплатной

Из Москвы в Питер на велосипеде. Фантастически звучит, не так ли? А между тем это совсем недалекая реальность. В Подмосковье открыли пилотный участок самого протяженного в стране веломаршрута длиной 1059 километров.

Первые 20 километров комфортной велосипедной дорожки проложены на западном берегу канала имени Москвы в Дмитровском округе области. Велотрассу ни с чем не перепутаешь, ее светлое покрытие выполнено из экологичного материала - гранитного отсева. Это самостоятельная дорога шириной три метра, проходит она вдали от автомагистралей и снабжена понятными указателями. В первый же день маршрут опробовали 1250 человек во главе с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. "Мы видим огромный запрос от жителей на создание веломаршрутов, буквально в каждом городе Подмосковья велосипеды и самокаты уже стали нормой жизни", - отметил Андрей Воробьев.

Вместе с губернатором по новенькой пилотной дороге прокатился Роман Абрамович. Созданием и развитием маршрута занимается автономная некоммерческая организация "Вело1", учредителем которой выступил Абрамович. А еще обновить велопуть позвали любителей и профессионалов двухколесных прогулок. "Отличная трасса! Безопасно ездить можно в любую погоду, покрытие такое, что вся влага сразу впитывается", - оценил мастер спорта СССР по велоспорту Павел Тюнькин.

От идеи до воплощения "пилота" прошло меньше года. В "Вело1" собрали команду из 12 добровольцев разной степени подготовки и отправили ее по всему предполагаемому маршруту. По пути веловолонтеры обращали внимание на живописные места, достопримечательности, удобство сопутствующей инфраструктуры и состояние дорог. Дополнительно было проведено еще несколько коротких заездов по 2-3 дня для выяснения возможных альтернатив трассировки. Еще "на берегу" инвесторы обозначили: проект некоммерческий, на всем протяжении трасса для велосипедистов будет бесплатной. "С помощью велосипеда мы хотим объединить в единую туристическую сеть шесть субъектов страны, наш проект может стать первым шагом в развитии национальной сети велодорог", - рассказал "РГ" гендиректор АНО "Вело1" Андрей Городилов. По его словам, целевая аудитория этой трассы может составить 6 миллионов человек, а более 300 населенных пунктов, стоящих на ее пути, получат импульс для развития малого и среднего бизнеса.

Пока работы идут только в Подмосковье, по территории которого будет проложено 137 километров большого пути, но в ближайшее время строительство начнется и в других регионах. Полностью завершить проект инвесторы рассчитывают в 2027 году.

Велопуть будет начинаться от столичной набережной Яузы и двигаться в сторону МКАД. В Подмосковье маршрут пройдет вдоль Канала имени Москвы по Мытищам, Пушкину, Яхроме, Дмитрову и Дубне. В Тверской области пересечет Волгу, города Тверь, Торжок и Осташков, пройдет вдоль озера Селигер. В Новгородской области дорога заглянет в Великий Новгород, Старую Руссу и окрестности озера Ильмень и потянется дальше, до ленинградской Гатчины и Павловска в Санкт-Петербурге.

Вблизи от маршрута находятся больше 400 культурных, природных, исторических и гастрономических достопримечательностей. Можно, к примеру, увидеть Дмитровский кремль, полюбоваться просторами Волги, изучить Морозовские казармы в Твери, усадьбу Знаменское-Раек, церковные ансамбли и монастыри Торжка, отдохнуть на Селигере или озере Ильмень, заехать в усадьбу Никольское-Черенчицы, Нило-Столобенскую пустынь, посмотреть Новгородский детинец, побывать в Гатчинском, Павловском и Екатерининском дворцах.

На большей части маршрута для велосипедистов либо обособят часть дороги общего пользования, либо вообще построят отдельную велодорогу. На природных территориях и территориях со сложным рельефом будет применяться покрытие из гранитного отсева, а также деревянные настилы на сваях. Но есть и участки, где велосипедистам придется двигаться в общем потоке - в основном на сельских дорогах с низкой скоростью и интенсивностью трафика.

Еще "на берегу" инвесторы обозначили: проект некоммерческий, на всем протяжении трасса для велосипедистов будет бесплатной

Через каждые 10-15 километров пути установят комфорт-станции - беседки, где можно отдохнуть и перекусить. Через каждые 20-40 километров планируется открыть пункты питания и оборудовать стойки для самостоятельного ремонта велосипедов. Будет и навигация, и Wi-Fi-споты для тех, кто и крутя педали не мыслит себя без интернета.

Как говорят в компании "Вело1", неподготовленный человек преодолеет трассу примерно за 16 дней. В том, что желающих прокатиться от Москвы до Питера будет много, инвесторы не сомневаются. Велосипеды нынче в почете, на открытие первого участка в Дмитрове пришел даже велолюбитель с протезом вместо ноги. И добросовестно проехал большую часть пути.