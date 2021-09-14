Названо место строительства нового курортного города в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал место строительства нового курортного города, появление которого анонсировал вице-премьер Совмина РК Евгений Кабанов. Для дальнейшего развития туризма выбран Сакский район полуострова.

- Крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием 50 тысяч человек, - сказал Аксенов. - Это проживание и соответственно отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная. Идеологию эту мы поддержали. Сейчас идут расчеты и подготовка технико-экономического обоснования такого проекта для западного Крыма. В Сакском районе есть большие свободные площади, и есть понимание, что это направление в первой линии будет востребовано.

Как уточнил Аксенов, проект предусматривает строительство как апартаментов, так и гостиниц общей емкостью около 10 тысяч номеров.

Ранее вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов заявлял, что бюджет профинансирует подведение коммуникаций и дорог к новому городу, а строительством жилья и отелей займутся инвесторы.