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10.09.2021 12:47
Рубрика: Экономика

В Крыму расширят границы Симферополя и построят новый город-курорт

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Границы симферопольской агломерации будут расширены, а на западе Крыма на принципах государственно-частного партнерства построят новый курортный город. Об этом сообщает телеканал "Крым 24" со ссылкой на вице-премьера правительства РК Евгения Кабанова.
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В 2015 году власти полуострова и специалисты уже обсуждали идею объединения Симферополя и Симферопольского района, но тогда от проекта слияния двух муниципалитетов отказались. Хотя столица Крыма по-прежнему испытывает острый дефицит земли, необходимой для нового жилья, социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

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- У нас есть несколько проектов, в которых мы рассматриваем расширение симферопольской агломерации с новыми форматами жилищного строительства, с новыми проспектами, с новой современной архитектурой, - уточнил Кабанов. - Вскоре презентуем их.

Одним из примеров расширения симферопольской агломерации Кабанов назвал проект строительства нового микрорайона на территории бывшего аэродрома "Заводское". Общая площадь жилого фонда нового микрорайона - 18 тысяч квартир, что обеспечит жильем более 37 тысяч человек.

- Мы не можем позволить себе занимать 200 гектаров земли городской территории предприятием, которое показывает свою неэффективность, - считает Кабанов. - Там базируются несколько вертолетов, которые работают не на нужды республики. Поэтому Совет министров решил пустить эту территорию под реновацию.

Что же касается нового города-курорта, то он вероятнее всего может появиться на западном побережье полуострова.

- Надо формировать базу для жилищного строительства и для каких-то рекреационных кластеров, не побоюсь этого слова - новых рекреационных городов, - сказал Кабанов. - Сейчас под руководством вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина мы рассматриваем этот проект и наверное в ближайшее время его презентуем.

Бюджет профинансирует подведение коммуникаций и дорог к новому городу, а строительством жилья и отелей займутся инвесторы.

Ранее вице-премьер Совета министров РК - постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов заявлял, что Крыму нужны инвестиции в строительство как высококлассных отелей, так и различных объектов размещения для менее состоятельных туристов.

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- Посмотрите, как продвинутые в туристическом плане страны строят коттеджные поселки, а также кемпинги для тех слоев населения, которые не могут себе позволить платить большие деньги за отдых в отеле, но могут приехать к морю на своей машине, - сказал Мурадов. - Должны быть благоустроены кемпинги, которые, как показывает практика, со временем могут превратиться в отели или коттеджные поселки, то есть их класс и уровень туристического обслуживания постепенно повышается. Это очень перспективная сфера, на полуострове есть целые неосвоенные районы. Например, посмотрите на феодосийскую дугу: западная часть этого залива освоена, а восточная - нет, и там прекрасные песчаные пляжи. Такая же картина за Евпаторией в сторону Черноморского - не зря эту часть побережья называют крымскими Мальдивами. Все надо осваивать, и это даст возможность Крыму зарабатывать деньги, повышать жизненный уровень населения.

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