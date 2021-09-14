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14.09.2021 15:17
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре завели уголовное дело за избиение ребенка в детсаду

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В Краснодаре следователи по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело по факту оказания услуг ненадлежащего качества в одном из частных детских садов города. Об этом сообщили в пресс-службе СК по Краснодарскому краю. Речь идет об избиении в детсаду малолетнего мальчика.

Фото: СК РФ
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Как ранее уже писала "РГ", ЧП произошло в частном детском саду, расположенном по улице Демьяна Красюка. Восьмого сентября 2021 года во время нахождения в этом учреждении двухлетнему мальчику другими детьми были причинены телесные повреждения в виде ушибов и ссадин. "При этом сотрудники дошкольного учреждения не обеспечили присмотр за детьми, что привело к получению травм мальчиком", - сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Инцидент попал на видео и был опубликован в соцсетях. На кадрах видно, как один из малышей поколачивает другого и бегает по нему, лежащему на траве. Однако мать пострадавшего ребенка сообщила, что о произошедшем дирекция сада ей не рассказала, и она узнала об этом лишь после просмотра записи видеокамер.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП. Также сообщается, что в рамках проверки будет дана оценка качеству услуг, предоставляемых в этом частном детском саду.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар

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