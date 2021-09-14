Видео: В море у берегов Анапы произошла массовая гибель медуз

На берега Анапы море вынесло множество мертвых медуз. В социальных сетях местные жители опубликовали видео - на кадрах видно, что кромка песчаного пляжа густо усеяна "студенистыми" аурелиями. Пользователи задаются вопросом: в чем причина необычных явлений природы и не связана ли она с экологическим состоянием моря?

- На самом деле увеличение количества медуз в прибрежной зоне - сезонное явление, и сказать, что сейчас их небывалое количество или это является следствием недавнего разлива нефтепродуктов под Новороссийском, я не могу, - говорит кубанский эколог Евгений Витишко. - Одна из причин такой ситуации - скачки температур. Медузы чувствительны к погодным условиям, и в случае изменения атмосферного давления, резкого прихода штормов они погибают, а затем течением прибиваются к берегу.

Напомним, в конце июля внушительную концентрацию медуз-корнеротов наблюдали жители и гости курортов Азовского моря. Нашествие стало последствием сильных штормов, разыгравшихся в начале месяца. Непогода привела к дезориентации и частичной гибели крупных медуз, которых течением прибило к берегам Тамани со стороны Керченского пролива.

Как отмечают эксперты Южного научного центра РАН, такое явление происходит ежегодно: жара способствует интенсивному размножению медуз. Их рост может продолжаться как в течение месяца, так и до конца сентября. В этот период в районах центральных пляжей желательно устанавливать боновые заграждения, которые будут задерживать крупные особи. Именно они способны навредить человеку. Яд их стрекательных клеток содержит достаточно сильный токсин, вызывающий на коже ожоги, сравнимые с волдырями от крапивы. Воспаление держится до нескольких суток и порою недель. Кроме того, в случае массовой гибели морских обитателей рядом с пляжами необходимо организовать их уборку.