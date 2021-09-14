Энергетики назвали причину массового отключения света в Екатеринбурге

Массовое отключение света в Екатеринбурге произошло из-за действий "черных лесорубов". Как сообщили в пресс-службе "Россети Урал", энергетики нашли в юго-западном лесопарке повреждение участка ЛЭП из-за несанкционированной вырубки леса в охранной зоне.

Напомним, сегодня днем примерно на час без света остались центральный и юго-западный районы мегаполиса. В течение получаса энергетикам удалось переключиться на резервные схемы и возобновить подачу тока.

Сейчас специалисты энергокомпании работают над устранением причины обесточивания. Ущерб от действий "черных лесорубов" подсчитают позднее. Чтобы найти виновных в случившемся (они скрылись с места происшествия), энергетики обратятся за помощью в правоохранительные органы.