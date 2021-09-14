Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти

В связи с задержанием в пражском аэропорту гражданина РФ Александра Франчетти Российская Федерация направила запрос в Чехию для установления всех обстоятельств этого инцидента.

Как сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, СК РФ вместе с МИД России тщательно изучает причины и правовые основания задержания в Чехии Александра Франчетти из-за международного ордера на его арест, который выдала Украина. Официальный представитель СК РФ заявила, что Россия гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами в соответствии с Конституцией. Она подчеркнула, что задержанному в Чехии Франчетти для обеспечения и соблюдения его законных прав и свобод оказывается вся необходимая помощь.

По словам Петренко, Следственный комитет РФ обращает внимание на важность соблюдения принципов и норм международного права. "Злоупотребление международно-правовыми механизмами по политическим мотивам недопустимо", - сказала Петренко.

Как ранее сообщалось, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить основания задержания в аэропорту Праги гражданина России Александра Франчетти.