Россияне не берут кредиты на дорогие подержанные машины

Российские автомобилисты предпочитают брать кредиты на подержанные машины стоимостью до 1 миллиона рублей. Более дорогие машины они предпочитают покупать за свои, утверждают аналитики портала Авто.ру, изучившие базу кредитных заявок.

Большинство кредитных заявок - около 40 процентов - приходится на автомобили стоимостью от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. В два раза реже россияне берут кредит на дорогие модели - стоимостью 1-1,5 миллиона. Менее популярны бюджетные, цена которых менее 500 тысяч рублей, а также те, что дороже 1,5 миллиона рублей. На них приходится по 15 процентов заявок.

Чаще всего россияне оформляют кредитные заявки на такие автомобили, как Lada Priora, Ford Focus и Kia Rio. Близко к топу востребованных оказались и 11-летние BMW 5-й серии, которые продавались в среднем за 1,2 миллиона рублей, и 9-летние Toyota Camry стоимостью около 1,1 миллиона рублей.

Самая дорогая модель, на которую отправляли кредитные заявки - Lexus LX. Премиальные 8-летние внедорожники на вторичном рынке продаются примерно за 3,6 миллиона рублей. Самые дешевые - давно снятые с производства модели Lada: 2107, а также семейства "Самара 2" и Lada-2110, 2111 и 2112.

Согласно аналитическим данным, пользователи чаще всего берут кредит сроком на 5 лет. На такие кредиты приходится 85 процентов заявок. На 3 года берут кредиты в 12 раз реже.

"В трех случаях из четырех покупатели готовы внести в качестве первоначального взноса около половины стоимости машины. А каждый пятый планирует сразу заплатить 20-30 процентов от цены. Лишь 3 процента пользователей берут в кредит меньше 20 процентов - вероятно, они используют этот инструмент для того, чтобы получить скидку при покупке", - комментирует руководитель пресс-службы Авто.ру Валентина Ананьева.

В то же время, по результатам опроса, который Авто.ру провел среди своих читателей, 68 процентов брали кредиты на покупку автомобиля и больше половины из них остались довольны финансовой услугой и намерены воспользоваться ей снова.

При выборе кредитной программы россияне чаще всего смотрят на величину процентной ставки и размер ежемесячного платежа - так суммарно ответили 71 процент пользователей. При этом респондентов почти не интересуют общие условия страхования, досрочного погашения и прочие параметры.