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14.09.2021 16:38
Рубрика: В мире

СМИ: Талибы восстановили гробницу Ахмада Шаха Масуда в Панджшере

Текст: Константин Волков

Гробница Ахмада Шаха Масуда, которая пострадала ранее от вандалов, была восстановлена членами "Талибана" (движение запрещено в РФ), об этом сообщает новостное агентство Bakhtar news.

Фото: AFP
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Как заявили талибы, гробница глубоко почитаемого на севере Афганистана военачальника и государственного деятеля, лидера Северного альянса, находящаяся на холме недалеко от города Базарак, столицы региона Панджшер, была повреждена "предвзятыми и фанатичными местными жителями". Также, по словам талибов, они нашли и наказали вандалов, а вокруг мавзолея выставили охрану.

В частности, на могиле было разбито большое стекло, накрывавшее ее сверху, а также пропал зеленый ковер, лежавший поверх стекла.

Bakhtar news опубликовало видеосъемку, на которой талибы делают заявление для прессы, стоя рядом с гробницей, накрытой новым стеклом.

Между тем представитель Фронта национального сопротивления (ФНС), который удерживал Панджшер до его взятия в начале сентября, распространил заявление, что информация о восстановлении могилы - ложь.

"Опубликованная недавно пропагандистской машиной талибов фотография, на которой, как они утверждали, можно увидеть восстановленную могилу национального героя, - откровенная ложь. Она была сделана 10 лет назад. Просим наших друзей не вестись на ложь и пропаганду", - написал на своей странице в Facebook представитель ФНС Али Майсам Назари.

После проигрыша в Панджшере силы ФНС под руководством Ахмада Масуда-младшего, ушли в подполье. Также Масуд-младший призвал к общенациональному восстанию против запрещенного в РФ движения "Талибан" и партизанской войне.

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