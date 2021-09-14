Спрос на подержанные иномарки вырос на четверть в 2021 году

Спрос на подержанные иномарки в этом году вырос на четверть, почти на столько же увеличилась их средняя цена, подсчитали эксперты "Авито Авто".

По их данным, за первые 8 месяцев 2021 года спрос вырос на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Активнее всего россияне интересовались Volkswagen Polo - спрос на эту модель за год вырос на 38%. Средняя стоимость подержанного Volkswagen Polo в стране по итогам 8 месяцев составила 615 000 рублей, увеличившись на 31% по сравнению с январем-августом 2020 года.

По итогам первых 8 месяцев 2021 года средняя стоимость иномарок на вторичном рынке выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, составив 550 000 рублей.

В некоторых регионах средняя цена автомобилей зарубежных производителей выросла больше, чем в среднем по стране. В частности, самый заметный рост средних цен на вторичном рынке в период с января по август 2021 был зафиксирован в Санкт-Петербурге (+40%), Новосибирске (+40%), Москве (+37%), Казани (+27%) и Калининграде (+27%).

Рейтинг пользующихся наибольшим спросом на вторичном рынке иномарок возглавляет Ford Focus, на который приходится 3,68% в общей структуре спроса на иномарки. Средняя цена подержанной модели составляет 380 000 рублей - это на 12% больше по сравнению с прошлым годом.

На втором месте по популярности у россиян - Hyundai Solaris, средняя цена которого в период с января по август 2021 выросла на 23% и составила 613 974 рублей.

Третью строчку в топе самых востребованных иномарок с пробегом занимает Kia Rio со средней ценой в 619 997 рублей. Прибавка составила 19,5%.

Четвертое и пятое места занимают Toyota Camry и Renault Logan со средней ценой в 1 300 000 рублей и 305 001 рублей соответственно.

В топ-10 по России вошли также модели Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz E-класс, BMW 5 серия, Volkswagen Passat.