США проведут 22 сентября глобальный саммит по борьбе с COVID-19

Международный саммит по борьбе с пандемией коронавируса под председательством США запланирован на 22 сентября. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на приглашение Белого дома.

В нем говорится о том, что во время саммита президент США Джо Байден призовет страны и организации скоординировать усилия, чтобы положить конец пандемии COVID-19. Планируется, что будут поставлены конкретные цели, необходимые для достижения этой задачи, а также для подготовки мира к будущим угрозам безопасности здравоохранения, пишет ТАСС.

По данным The Washington Post, обязательства, которые Байден попросит участников саммита взять на себя, позволят увеличить объемы глобальных поставок вакцин от коронавируса, расширить доступ к тестам, лекарствам, медицинскому кислороду и средствам индивидуальной защиты, а также обеспечить стабильное финансирование "готовности дать отпор пандемии".

Ранее президент США заявил, что дельта-штамм коронавируса с нами надолго. "Мы на трудном участке пути, и он может продлиться некоторое время", - отметил Байден. Он обвинил не желающих делать прививку американцев в причинении вреда окружающим. "Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец", - добавил глава государства, подчеркнув, что в стране есть все для борьбы с COVID-19.