SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют

По итогам июля рубль впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные системы межбанковских переводов SWIFT.

Отмечается, что рубль занял 20-е место с долей в международных расчетах в 0,18%. На первом месте расположился американский доллар (39,38%), за ним идут евро (38,43%) и британский фунт стерлингов (5,99%). В пятерку лидеров также вошли японская йена и китайский юань.

По мнению эксперта "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, попаданию рубля в этот рейтинг способствовало активное продвижение его Россией в качестве средства международных расчетов с торговыми партнерами. Кроме того, на фоне отказа многих стран от доллара его процентное содержание уменьшается в общем объеме международных платежей, высвобождая место для других валют.

Ранее сообщалось, что полноценный запуск цифрового рубля, который будет выпускать Банк России в виде третьей формы денег, состоится до 2030 года. Это следует из представленной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 года. В Минфине подчеркивают, что введение цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры, повысит конкуренцию и сократит стоимость различных услуг для граждан и бизнеса.