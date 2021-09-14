Турчак: "Единая Россия" будет дополнять свою программу и после выборов

Предвыборная программа "Единой России" формировалась в диалоге с людьми, партия продолжит эту практику и после предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил секретарь генсовета "ЕР", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Наша программа готовилась не в тиши партийных кабинетов, она готовилась на земле, на улицах, не встречах с людьми, в ходе живых дискуссий, которые мы проводили в регионах", - отметил он во вторник на совещании, которое президент Владимир Путин провел с членами правительства и руководством "Единой России".

Турчак напомнил, что в подготовке предвыборной программы "ЕР" приняли участие около 2 млн россиян, а партийцы "постарались отразить в ней каждую идею и каждый запрос".

"Работа над программой не прекратится после выборов, мы будем дополнять ее новыми идеями и отчитываться перед людьми о ее выполнении", - заверил Андрей Турчак.

Он также поблагодарил правительство за тесное взаимодействие в законотворчестве и формировании программы. "Уверен, что вместе, общими усилиями нам удастся реализовать все то, что в нее заложено", - заключил он.