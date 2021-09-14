Марсоход Perseverance обнаружил древние "условия для жизни" на Марсе

Американское космическое агентство NASA рассказало о первых результатах анализа двух образцов горной породы, которые удалось отобрать с поверхности Красной планеты марсоходу Perseverance. В них обнаружены следы вулканической деятельности и контакта с водой в течение длительного периода времени.

Краткий отчет о первом важном открытии марсохода, лишь недавно начавшего свою миссию на Марсе, опубликован на сайте NASA. Во время стартовой попытки этому роверу не удалось отобрать образцы с поверхности Красной планеты для исследования. Но последующие оказались успешными. Первый изученный образец, названный Montdenier, был отобран 6 сентября, а второй, названный Montagnac, был получен 8 сентября, причем от той же скалы.

Научная группа миссии уже провела анализ этих проб. Результаты указывают на то, что в глубокой древности скала, от которой были отобраны образцы, контактировала с жидкой водой на протяжении длительного периода времени. Кроме того, сама она образовалась, вероятно, в результате вулканической активности.

"Похоже, что наши первые изученные образцы указывают на потенциально пригодную для жизни устойчивую среду, - говорит Кен Фарли из Калифорнийского технологического института, научный сотрудник миссии, возглавляемой Лабораторией реактивного движения в Южной Калифорнии. - Это важное открытие, говорящее нам, что вода была там долгое время".

Сама порода имеет базальтовый состав и может являться конечным продуктом потоков лавы, которые в древности извергались на поверхность Красной планеты. Ученые планируют детально проанализировать кристаллические минералы, которые демонстрируют высокую эффективность при радиометрическом датировании. Иными словами, вулканическое происхождение породы может помочь точно определить дату ее образования.

Еще более любопытным является то, что в исследованных образцах были обнаружены соли. По мнению исследователей, они могли образоваться под воздействием грунтовых вод, которые на протяжении многих лет постепенно изменили исходные минералы в породе. Другая версия состоит в том, что жидкая вода испарялась, оставляя обнаруженные соли.

Ученые предполагают, что солевые минералы в первых двух образцах могли даже сохранить крошечные капли древней марсианской воды. Если при дальнейшем анализе удастся их обнаружить, то они послужат микроскопическими "капсулами времени" и помогут раскрыть тайны древнего климата Марса и его потенциальной обитаемости в прошлом.

Члены миссии подчеркивают, что аналогичные солевые минералы широко распространены на Земле. Они хорошо известны своей способностью сохранять признаки древней жизни на нашей планете. Возможно, этот механизм работает и на Марсе.

Измерения доказали, что изученные образцы контактировали с жидкой водой в течение длительного времени. Высказано предположение, что эта вода могла быть связана с озером, которое в древности наполняло нынешний ударный кратер Джезеро. Ученые считают, что даже после того, как это озеро высохло, грунтовые воды могли еще много лет просачиваться сквозь скалы на поверхность.

При этом пока расчеты не дают точного ответа на вопрос о том, как долго вода контактировала со скалами. Возможно, это были десятки тысяч лет, а может, и миллионы лет. Но в любом случае, по мнению исследователей, вода присутствовала там достаточно долго, чтобы сделать этот район благоприятным как минимум для микробной жизни.