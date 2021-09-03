Марсоход Perseverance добыл первый образец марсианского грунта

Американский планетоход Perseverance со второй попытки смог добыть образец марсианского грунта. Об этом в Twitter сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

Он отметил, что "никогда не был так рад увидеть дыру в камне". Стелтцнер опубликовал фотографию, сделанную марсоходом: на ней запечатлен камень, а в нем круглое отверстие.

Напомним, первая попытка собрать грунт была предпринята 7 августа. Специалисты предполагают, что неудача стала следствием непредвиденного сдвига породы при бурении, нежели технического сбоя в работе бортовой аппаратуры.

Ранее в НАСА сообщали, что грунта на Марсе планируется осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. Специалисты хотят проверить одну из гипотез, согласно которой, озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а высыхало и снова образовывалось. Главной же целью является поиск следов жизни на Марсе.