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03.09.2021 01:22
Рубрика: В мире

Марсоход Perseverance добыл первый образец марсианского грунта

Фото: NASA / AFP Фото: NASA / AFP
Фото: NASA / AFP

Американский планетоход Perseverance со второй попытки смог добыть образец марсианского грунта. Об этом в Twitter сообщил главный инженер проекта Адам Стелтцнер.

Фото: iStock
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Он отметил, что "никогда не был так рад увидеть дыру в камне". Стелтцнер опубликовал фотографию, сделанную марсоходом: на ней запечатлен камень, а в нем круглое отверстие.

Напомним, первая попытка собрать грунт была предпринята 7 августа. Специалисты предполагают, что неудача стала следствием непредвиденного сдвига породы при бурении, нежели технического сбоя в работе бортовой аппаратуры.

Ранее в НАСА сообщали, что грунта на Марсе планируется осуществить там, где, по мнению ученых, когда-то было озеро. Специалисты хотят проверить одну из гипотез, согласно которой, озеро, которое когда-то наполняло кратер Езеро, существовало не однажды, а высыхало и снова образовывалось. Главной же целью является поиск следов жизни на Марсе.

В мире США Общество Космос Исследование Марса

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