В Госдуме оценили победу в Норвегии партии, выступающей за диалог с РФ

Ранее стало известно, что партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент с 26,4% голосов. Рабочая партия практически наверняка сформирует новое правительство страны, пояснила Елена Панина.

"России не стоит питать иллюзий относительно победы левых в соседней стране", - считает парламентарий. Она напомнила, что предыдущим премьер-министром Норвегии от той же партии (в 2005-2013 годах) был Йенс Столтенберг, сегодня возглавляющий НАТО. А нынешнему лидеру партии Йонасу Гар Стере принадлежал в его кабинете портфель министра иностранных дел.

"То есть отношение официального Осло к России, очевидно, будет все так же выдержано в общем "евроатлантическом духе", - резюмировала Панина, отметив, что Россия в глазах теоретиков партии-победительницы представляется скорее идеологическим противником.

"Тем не менее, в ближайшие годы новый кабинет министров - в особенности если в него войдут представители широкой коалиции левых - вполне может поднять ряд вопросов в объективно выгодном Москве ключе", - не исключила Панина.

Один из таких вопросов, по ее словам, отношения Норвегии с ЕС. "Многие представители оппозиции, в первую очередь центристы и социалисты, критически высказываются о сотрудничестве с Единой Европой и даже готовы пересмотреть Договор о Европейском экономическом пространстве в пользу большей независимости от директив еврочиновников", - пояснила эксперт.

Она считает, что такое возможное охлаждение отношений Осло и Брюсселя лишит ЕС хотя бы доли уверенности в "безальтернативности" своего пути.

Еще одним важным предметом обсуждения в новом правительстве, по прогнозу Паниной, станет сокращение добычи нефти. Ведь "зеленая" проблематика, отметила она, завоевывает все больше сердец среди жителей Норвегии. И если пришедшие к власти левоцентристы продолжат "цепляться за нефть", то это поссорит их с Западом и оттолкнет часть избирателей, указала депутат.