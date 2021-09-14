В Госдуме оценили победу в Норвегии партии, выступающей за диалог с РФ

Новости

Ивановец с ножом заставил детей купить ему выпивку 14:52
СМИ: Задержан стрелявший в солиста группы "25/17" Андрея Позднухова 14:42
Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей 14:33
Разработчик назвал число россиян, привитых "ЭпиВакКороной" 14:13
"Би-2" представили видео "Почта" на новую песню Земфиры 14:08
На полигоне под Барановичами союзники оттачивают военное мастерство 14:08
Президент Чехии Земан госпитализирован 13:58
Карелова открыла фотовыставку "Женский взгляд на мировые проблемы" 13:57
ВЦИОМ: Россияне мечтают о крепком здоровье, жилье и путешествиях 13:51
Россия направила в Чехию запрос в связи с задержанием Франчетти 13:49
СПЧ: Люди не оставят малые города, где развивается городская среда 13:34
Путин и Лукашенко обсудили итоги военных учений и Афганистан 13:25
Путин обсудил с Мирзиеевым ситуацию в Афганистане 13:24
Аналитик назвал причины рекордных цен на газ в Европе 13:12
В Москве появился новый вид общественного транспорта 13:11
Фигуристке Медведевой предложили стать комментатором на Первом канале 13:00
Песков объяснил внезапность визита Асада 12:55
В Швейцарии введут обязательный контроль летного персонала на алкоголь 12:48
В Испании начали страховать водителей электросамокатов 12:43
СМИ: "Барселона" намерена приобрести у "Динамо" Арсена Захаряна 12:42
Финляндия расширит выдачу виз гражданам России 12:16
Россия вошла в ТОП-10 стран по темпам роста цен на жилье 12:09
В Воронеже 300 тысяч человек остались без воды 12:08
Москва и Подмосковье установили льготы на проезд на три года 11:58
Путин сообщил о своем уходе на самоизоляцию 11:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Что будет с процентами по вкладам после повышения ключевой ставки ЦБ
Как изменится оплата труда врачей и учителей
Как изменится оплата труда врачей и учителей
14.09.2021 14:25
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили победу в Норвегии партии, выступающей за диалог с РФ

Текст: Татьяна Замахина
Победа оппозиционной Рабочей партии на парламентских выборах в Норвегии в целом на руку Москве, хотя иллюзий о перевороте в отношениях с РФ питать не стоит, считает член комитета по международным делам Госдумы, директор Института международных политических и экономических стратегии РУССТРАТ Елена Панина. Что касается самой Норвегии, то победа левых грозит ей ссорой с ЕС, отметила депутат в комментарии "РГ".
Фото: Javad Parsa/EPA Фото: Javad Parsa/EPA
Фото: Javad Parsa/EPA

Ранее стало известно, что партия, выступающая за более активное сотрудничество с РФ, победила на выборах в парламент с 26,4% голосов. Рабочая партия практически наверняка сформирует новое правительство страны, пояснила Елена Панина.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Володин рассказал о законопроектах из повестки новой Госдумы

"России не стоит питать иллюзий относительно победы левых в соседней стране", - считает парламентарий. Она напомнила, что предыдущим премьер-министром Норвегии от той же партии (в 2005-2013 годах) был Йенс Столтенберг, сегодня возглавляющий НАТО. А нынешнему лидеру партии Йонасу Гар Стере принадлежал в его кабинете портфель министра иностранных дел.

"То есть отношение официального Осло к России, очевидно, будет все так же выдержано в общем "евроатлантическом духе", - резюмировала Панина, отметив, что Россия в глазах теоретиков партии-победительницы представляется скорее идеологическим противником.

"Тем не менее, в ближайшие годы новый кабинет министров - в особенности если в него войдут представители широкой коалиции левых - вполне может поднять ряд вопросов в объективно выгодном Москве ключе", - не исключила Панина.

Один из таких вопросов, по ее словам, отношения Норвегии с ЕС. "Многие представители оппозиции, в первую очередь центристы и социалисты, критически высказываются о сотрудничестве с Единой Европой и даже готовы пересмотреть Договор о Европейском экономическом пространстве в пользу большей независимости от директив еврочиновников", - пояснила эксперт.

Она считает, что такое возможное охлаждение отношений Осло и Брюсселя лишит ЕС хотя бы доли уверенности в "безальтернативности" своего пути.

На выборы в Госдуму приедут порядка 50 наблюдателей от СНГ

Еще одним важным предметом обсуждения в новом правительстве, по прогнозу Паниной, станет сокращение добычи нефти. Ведь "зеленая" проблематика, отметила она, завоевывает все больше сердец среди жителей Норвегии. И если пришедшие к власти левоцентристы продолжат "цепляться за нефть", то это поссорит их с Западом и оттолкнет часть избирателей, указала депутат.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Европа Норвегия Законодательная власть Госдума

Главное сегодня

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и Telegram на 39 млн рублей
Захарова: Проект США по демократизации Украины имеет целью давление на Россию
SWIFT: Рубль вошел в топ-20 популярных мировых валют
Работников предложили отпускать на выходные после вакцинации
В ПФР разъяснили порядок назначения денежной выплаты для инвалидов
Как экономика и люди оказались в новой ценовой реальности
О чем могут сказать предвыборные ролики партий