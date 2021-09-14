В Москве возбудили дело после нападения на музыканта Андрея Бледного

После нападения на лидера группы "25/7" Андрея "Бледного" Позднухова в центре стодицы возбуждено уголовное дело. Об этом агентству "Москва" сообщили источники в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по статье 213 УК РФ - "Хулиганство с применением оружия". Полиция уточняет все обстоятельства происшествия и ведет розыск стрелка. Предварительно установлено, что неизвестный дважды выстрелил в Андрея Позднухова около двух часов ночи возле одного из баров в районе площади Тверская Застава.

Хотя на место происшествия сразу прибыли полиция и врачи, артист отказался от помощи и не стал писать заявление. Тем не менее расследование все равно было организовано.