В Нью-Йорке открылась 76-я сессия Генассамблеи ООН

Гутерриш призвал прекратить конфликты и сосредоточиться на борьбе с коронавирусом. "Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы и расколы можно изменить, если мы объединимся. Если мы объединимся вокруг нашей работы, соберемся вокруг духа мультилатерализма, то сможем это реализовать", - приводит его слова ТАСС.

Абдулла Шахид, в свою очередь, назвал основные темы, которым будет посвящена Генассамблея. "Я сосредоточен на всеобщей вакцинации в рамках восстановления мира от COVID-19. Мы просто обязаны закрыть вакцинационный разрыв", - констатировал дипломат.

Первые заседания на этой неделе будут носить формальный характер. Участники саммита утвердят повестку дня и новый состав рабочих органов. А с 21 сентября начнется неделя высокого уровня ГА ООН. На нее в США соберутся лидеры ряда стран, главы правительств и министры.