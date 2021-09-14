В российских магазинах не наблюдается дефицит шампанского

У крупнейших российских ритейлеров не наблюдается недостатка запасов или сокращения ассортимента игристых и шампанских вин, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

По словам Караваева, сейчас у торговых сетей, которые входят в организацию, достаточно запасов шампанского, чтобы удовлетворить потребительский спрос в период его роста. Доступны напитки как отечественного, так и зарубежного производства.

Как отметил Караваев, в Россию ежегодно поставляется около полутора миллионов бутылок французского шампанского, и в основном это продукция высокого ценового сегмента, а в массовом господствуют отечественные производители. В первом полугодии 2021 года суммарные продажи шампанского и игристых вин составили около девяти миллионов декалитров.

Шампанское и игристые вина не являются продуктом ежедневного спроса - они востребованы в период праздников. Так, в последнем квартале года продажи таких напитков растут в 2-2,5 раза по сравнению с третьим кварталом.

"Всплеск спроса на эти алкогольные напитки, наблюдается накануне традиционных праздников, например, 8 Марта, а на Новый год период повышенного спроса растягивается на весь декабрь и большую часть января", - рассказал специалист в беседе с РИА Новости.

В июле были внесены изменения в в регулирование производства и оборота винодельческой продукции в России. Согласно новым нормам, название "шампанское" может использоваться только в отношении напитков, произведенных в России, а зарубежные производители должны писать на этикетках "игристое вино".

В результате комитет вин Шампани призвал французских производителей приостановить поставки напитков в Россию, однако позже было решено возобновить экспорт. Поставки могут начаться уже с 15 сентября.