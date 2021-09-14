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14.09.2021 13:11
Рубрика: Власть

В Совфеде рассказали о кешбэке за турпоездки для инвалидов

Текст: Дмитрий Гончарук
К летнему сезону 2022 года появится программа льготного туристического кешбэка для людей с ограничениями по здоровью, сообщила председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы уже обсуждали с Ростуризмом, чтобы расширить возможности кешбэка для тех, кто нуждается в помощи, но хочет путешествовать в полном объеме, несмотря на проблемы со здоровьем", - сказала Святенко журналистам.

Фото: Мария Орлова/РГ
Россияне за счет туристического кешбэка сэкономили 6,7 млрд рублей

По ее словам, ряд продуктов, в том числе и кешбэк для граждан с ограничениями по здоровью, будет подготовлен уже к следующему летнему сезону.

Сенатор напомнила, что тему создания и развития инфраструктуры для инклюзивного туризма начали рассматривать на недавно закончившемся Форуме социальных инноваций регионов.

"В связи с тем, что тема внутреннего туризма сейчас очень активно развивается, и мы видим уже первые результаты, считаем, что его форматы должны быть различными, начиная от развития детского туризма и до просветительского. Конечно, нельзя забывать о тех категориях граждан, которые хотят посмотреть мир, но имеют определенные проблемы со здоровьем", - подчеркнула глава комитета Совфеда.

Ранее стало известно, что Ростуризм прорабатывает возможность запуска продаж туров по программе туристического кешбэка в ноябре-декабре 2021 года. По условиям программы оплатить туры и бронирования в гостиницах нужно картой "Мир". На нее же вернется 20% стоимости тура, максимально 20 тысяч рублей.

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