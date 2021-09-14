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14.09.2021 19:25
Рубрика: В мире

В США полицейским запретили проводить удушающие приемы "без должных оснований"

Текст: Константин Волков
Минюст США 14 сентября объявил о новых правилах, касающихся всех структур американских правоохранительных органов. Как сказано в заявлении ведомства, теперь удушающий захват сзади, а также сжатие сонной артерии у задерживаемого сотрудники сил правопорядка могут проводить только в крайних случаях, "если у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица".

Кроме того, минюст ограничил количество поводов, при которых возможно проводить рейды без предупреждения.

Как надеется минюст, новые правила позволят "построить доверие между полицией и обществом".

Фото: REUTERS
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Новые правила были приняты по итогам расследования обстоятельство гибели нескольких человек после того, как правоохранители провели удушающий захват сзади или пережали задерживаемому сонную артерию. Самые известные примеры подобных случаев - смерть афроамериканца Эрика Гарнера в Нью-Йорке, который нелегально торговал сигаретами, и, разумеется, нашумевшее дело Джорджа Флойда, безработного афроамериканца, который 25 мая 2020 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, попытался расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой и умер при задержании, после того как полицейский Дерик Шовин, предположительно пережал Флойду сонную артерию. По другой версии, Шовин ему не пережимал артерию, а Флойд находился под воздействием большой дозы наркотиков, что и привело к летальному исходу.

Шовин после расследования был приговорен в июне этого года к 22,5 годам тюрьмы.

Что интересно, после убийства Флойда полиция Миннеаполиса резко снизила усилия по поддержанию правопорядка на улицах города. При этом, как сообщает агентство Reuters, за последние месяцы в Миннеаполисе увеличилось до рекордного уровня за последние десятилетия количество убийств и других тяжких преступлений. Произошло ли это вследствие самоустранения полиции или по другим причинам - пока неясно, потому что всплеск преступности наблюдается в настоящее время во многих городах США.

Однако, как показывает статистика, собранная Reuters после анализа 2,2 миллиона сообщений полицейских, через год после смерти Флойда сотрудники сил правопорядка стали проверять на улицах Миннеаполиса на 76 процентов людей меньше, чем раньше, и остановили на 85 процентов меньше машин, совершивших нарушение. Поскольку меньше людей и автомобилей было досмотрено, то, соответственно, было обнаружено меньше наркотиков, нелегального оружия и других запрещенных предметов.

Сами полицейские в Миннеаполисе утверждают, что после смерти Флойда к ним оказалось приковано очень много внимания, что мешает выполнять рабочие обязанности, плюс большое число полицейских уволились.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

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