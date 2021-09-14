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14.09.2021 08:15
Рубрика: Видео

Видео: с перепугу дважды наехала на одного и того же пешехода

Текст: Вадим Давыденко

Это только молния дважды не попадает в одно место, и в одну и ту же реку дважды войти нельзя. А попасть в ДТП с одним и тем же пострадавшим - очень даже возможно, особенно если один из участников движения не очень придерживается ПДД, а второй - сильно волнуется, потому что совсем недавно за рулем.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В турецком городе Чанаккале (город-порт вблизи Дарданелл) неопытная скутеристка не смогла объехать пешехода, который шел по проезжей части, и чуть-чуть его задела. Столкновение было несильным - мужчина даже сумел удержаться на ногах.

Обернувшись к женщине-водителю, он, по всей видимости, сказал ей что-то очень резкое, отчего та, и без того перепугавшаяся, окончательно стушевалась. Решив съехать с дороги и успокоиться, она свернула к тротуару, куда, на ее беду, шел пострадавший от ее колес пешеход....

На этот раз столкновение было более ощутимым - оба упали на дорогу, но женщину еще и собственный скутер придавил. Сбитый вторично мужчина кое-как поднялся на ноги и уже не ругался, понимал, что бесполезно. Помог подняться сбившей его скутеристке. Тут же набежали зеваки, и вся эта история в их красочных пересказах, наверное, заиграла куда более яркими красками, чем на этом лаконичном видео.

Неизвестно, сядет ли когда-нибудь за руль деморализованная двумя подряд ДТП девушка, но дважды попавшему под колеса мужчине стоит задуматься. Может, и впрямь теперь ходить строго по тротуару и по "зебре"? Мысль интересная.

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#видео