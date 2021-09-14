Видео: заболталась по телефону и спровоцировала ДТП с тремя машинами

Безопасно перейти дорогу на оживленном перекрестке или посчитать все лайки за вывешенную в соцсетях фоточку - какое из этих двух дел важнее для современного молодого человека? Наверное, оба важны. Но, разумеется, эти два дела нельзя делать одновременно, иначе не избежать неприятностей.

Беда и впрямь произошла, когда молодая жительница китайского города Ланьчжоу (провинция Ганьсу) решила перейти улицу, не прерывая важной беседы по телефону. Но беда случилась не с самой нарушительницей ПДД, а с законопослушными автомобилистами, которые вынуждены были спешно жать на тормоза, чтобы не задавить девушку.

Поразительно то, что она вышла на дорогу, где не было ни намека на пешеходный переход - ни знаков, ни разметки, ни светофора. Не прерывая телефонного разговора, девушка обошла припаркованные машины, вышла в крайний правый ряд и собиралась перейти в следующий, где сплошной вереницей мчались машины. Первый автомобилист каким-то чудом успел нажать на тормоза, а вот следовавшие за ним среагировать уже не успели...

А что виновница аварии, спросите вы. Мельком оглянулась на случившееся по ее вине ДТП, и продолжила свой путь. Полиция ее личность пока не установила. Хотя никто из троих автомобилистов не пострадал в аварии, им есть что сказать любительнице телефонной болтовни.