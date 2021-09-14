Врач рассказал о способе есть жареную картошку при похудении

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, как есть картошку и не набирать вес.

"Картофель следует порезать и на ночь оставить в воде. И на следующий день пожарить. И при этом почти весь крахмал (на 80%) за ночь уходит в воду", - рассказал врач, уточнив, что способ сделает картошку "безопасной" с точки зрения похудения, но также лишит продукт витаминов и микроэлементов.

Еще один вариант - употребление вареной картошки. "При варке часть крахмала также переходит в воду, от чего последняя становится немного мутноватой", - отметил диетолог в своем YouTube-аккаунте.

Ранее эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина посоветовала не есть запеченный в духовке картофель с кожурой. Последняя, как предупредила врач, сильнее всего накапливает вредные вещества из почвы и воздуха. Лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, посоветовала она.