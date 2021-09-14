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14.09.2021 07:42
Рубрика: Общество

Врач рассказал о способе есть жареную картошку при похудении

Текст: Оксана Грибанова

Врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков объяснил, как есть картошку и не набирать вес.

Фото: iStock
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"Картофель следует порезать и на ночь оставить в воде. И на следующий день пожарить. И при этом почти весь крахмал (на 80%) за ночь уходит в воду", - рассказал врач, уточнив, что способ сделает картошку "безопасной" с точки зрения похудения, но также лишит продукт витаминов и микроэлементов.

Еще один вариант - употребление вареной картошки. "При варке часть крахмала также переходит в воду, от чего последняя становится немного мутноватой", - отметил диетолог в своем YouTube-аккаунте.

Ранее эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина посоветовала не есть запеченный в духовке картофель с кожурой. Последняя, как предупредила врач, сильнее всего накапливает вредные вещества из почвы и воздуха. Лучше всего варить очищенный картофель или готовить его на пару, посоветовала она.

Наука Общество Здоровье

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