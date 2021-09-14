Вышел трейлер хоррора про антропоморфную крысу-людоеда "Мутация"

Специально для тех, кто уже заскучал про великолепному Ласке из нового "Отряда самоубийц" - кое-что аналогичное.

На YouTube-представлен полностью замечательный трейлер британского монстр-муви "Мутация" (The Mutation).

Генетический эксперимент привел к тому, что в город ворвалась гигантская экспериментальная крыса, в процессе своих бесчинств продолжающая расти до абсурдных размеров.

Режиссер, автор сценария и продюсер - Скотт Джеффри ("Хильда", "Последний крик", "Тролль-людоед").

В ролях: лауреат прошлогоднего ММКФ Меган Первис ("Молодые каннибалы", "Звуки ужаса"), Сара Ти Коэн ("Ведьмы" Земекиса), Эби Кассон Томпсон ("Конфетная ведьма"), Дерек Нельсон ("Оборотни Третьего Рейха", "Оборотни из глубинки", "Дом оборотня"), Барбара Дэбсон ("Восстание мумии").

Релиз - 5 октября.