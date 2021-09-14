Новости

Вышел трейлер хоррора создателей "Пилы" и "Очень странных дел" 19:23
Эндрю Гарфилд назвал кадры со съемок "Человека-паука 3" фотошопом 18:59
Вышел тизер хоррора Оливии Уайлд "Не волнуйся, солнышко" 18:55
В желчном пузыре Никиты Преснякова найдены полипы 18:46
Умер актер Ризбава 18:31

Вышел трейлер хоррора про антропоморфную крысу-людоеда "Мутация"

Новости
    14.09.2021, 18:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ OC Trailers Фото: youtube.com/ OC Trailers
Фото: youtube.com/ OC Trailers

Специально для тех, кто уже заскучал про великолепному Ласке из нового "Отряда самоубийц" - кое-что аналогичное.

Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Вышел трейлер сайфай-триллера "Предупреждение" со звездой "Злого"

На YouTube-представлен полностью замечательный трейлер британского монстр-муви "Мутация" (The Mutation).

Генетический эксперимент привел к тому, что в город ворвалась гигантская экспериментальная крыса, в процессе своих бесчинств продолжающая расти до абсурдных размеров.

Режиссер, автор сценария и продюсер - Скотт Джеффри ("Хильда", "Последний крик", "Тролль-людоед").

В ролях: лауреат прошлогоднего ММКФ Меган Первис ("Молодые каннибалы", "Звуки ужаса"), Сара Ти Коэн ("Ведьмы" Земекиса), Эби Кассон Томпсон ("Конфетная ведьма"), Дерек Нельсон ("Оборотни Третьего Рейха", "Оборотни из глубинки", "Дом оборотня"), Барбара Дэбсон ("Восстание мумии").

Релиз - 5 октября.

Новости

Джефф Бриджес победил рак и коронавирус 18:18
Фото: звезда "Другого мира" Кейт Бекинсейл госпитализирована со съемок 09:33
Канал MTV назвал Джастина Бибера "исполнителем года" 13.09.2021
Тизер: объявлена дата выхода третьего сезона сериала "Нарко: Мексика" 13.09.2021
⧣ фантастика
Фото: youtube.com/ Lionsgate Movies
Вышел трейлер сайфай-триллера "Предупреждение" со звездой "Злого" 13.09.2021
Вышел трейлер российского молодежного хоррора "Синдром" 13.09.2021
"Шан-Чи" сохранил лидерство в российском прокате 13.09.2021
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ IGN
Вышел трейлер "Нулевого контакта" с Энтони Хопкинсом 13.09.2021
Менеджер Rolling Stones и Дилана Мик Бридген погиб, роя могилу собаке 13.09.2021
Умер легендарный музыкант Майкл Чепмен 12.09.2021
⧣ трейлер
Фото: youtube.com/ Netflix
Трейлер: датский нуар "Каштановый человечек" получил дату премьеры 13.09.2021
Вышел трейлер российского музыкального сериала-альманаха "16+" 13.09.2021
Вышел трейлер триллера с Эванджелин Лилли "Юг рая" 13.09.2021