У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi презентовала умные очки, похожие на смартфон

Текст:   Виктория Чернышева
14.09.2021,  
18:14
Фото: weibo.com Фото: weibo.com
Фото: weibo.com

Вслед за Facebook и Ray-Ban, свои первые умные очки представила компания Xiaomi. Пока это концепт, но он вполне имеет все шансы быть воплощенным в жизнь.

Легкое (всего 51 грамм) устройство имеет почти 500 миниатюрных датчиков и модулей связи, поэтому оно больше, чем просто "второй экран" смартфона. Как уточняет портал IT Home, очки станут интеллектуальным терминалом с возможностью совершать независимые операции.

В Сети появилась информация о PlayStation 5 Pro

В дополнение к приему сообщений (выборочно, самых важных) и звонков со смартфона (в гаджет встроены микрофон и громкоговоритель) устройство оснащено навигатором, двумя камерами, а также переводчиком в режиме реального времени, активируемым голосом.

Экран очков - панель MicroLED с 0,13 дюйма; они получили четырехядерный процессор, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

Когда именно новый гаджет может появиться на рынке, пока неизвестно.

гаджеты
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Эксперты объяснили, в чем опасность вируса Pegasus 16:39
Мы нашли два лучших смартфона в России. Оба - дешевле 20 тысяч рублей 09.09.2021
Можно брать. Названы пять лучших смартфонов дешевле 10 тысяч рублей 06.09.2021
Xiaomi
Фото: iStock
В Америке собираются воскресить мамонтов 16:27
Вышел мощный смартфон Xiaomi дешевле 15 тысяч рублей. Чем он хорош? 03.09.2021
Назван лучший недорогой смартфон. И это не Samsung 03.09.2021
умные вещи
Фото: Marton Monus/MTI via AP
Основатель Apple Стив Возняк создал космическую компанию 11:02
В продажу поступает Xiaomi Mi Band 6 за 4000 рублей. Брать или нет? 31.03.2021
Умная колонка "Капсула" первой в России получила поддержку Spotify 10.02.2021