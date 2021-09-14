Xiaomi презентовала умные очки, похожие на смартфон

Вслед за Facebook и Ray-Ban, свои первые умные очки представила компания Xiaomi. Пока это концепт, но он вполне имеет все шансы быть воплощенным в жизнь.

Легкое (всего 51 грамм) устройство имеет почти 500 миниатюрных датчиков и модулей связи, поэтому оно больше, чем просто "второй экран" смартфона. Как уточняет портал IT Home, очки станут интеллектуальным терминалом с возможностью совершать независимые операции.

В дополнение к приему сообщений (выборочно, самых важных) и звонков со смартфона (в гаджет встроены микрофон и громкоговоритель) устройство оснащено навигатором, двумя камерами, а также переводчиком в режиме реального времени, активируемым голосом.

Экран очков - панель MicroLED с 0,13 дюйма; они получили четырехядерный процессор, адаптеры Wi-Fi и Bluetooth.

Когда именно новый гаджет может появиться на рынке, пока неизвестно.