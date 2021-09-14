За 10 лет в России построили почти 7 тыс. км дорог высшей категории

За 10 лет в России удалось построит почти 7 тысяч дорог высшей категории, в том числе 1,8 тыс. км платных, сказал помощник президента Игорь Левитин, выступая на форуме "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве".

"В Китае 161 тыс. км дорог высшей категории, мы отстаем в 24 раза, в США - 95 тыс. км, отставание в 14 раз", - признал Игорь Левитин.

По его словам, сейчас одна из главных проблем отечественного дорожного строительства - дефицит частных инвестиций в отрасль. Для этого могут быть внесены поправки в законы и другие нормативные акты, сказал помощник президента.