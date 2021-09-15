Актер из сериала "След" Лавров приговорен к двум годам условно

44-лений актёр Андрей Лавров из популярного сериала "След" приговорён к двум годам заключения условно за нападение с ножом на инспектора Военной автоинспекции в Москве 19 марта.

Такое решение вынес Таганский суд Москвы, передаёт ТАСС.

Напомним, как сообщалось ранее, артист подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке, угрожая убийством. Полиция задержала актера, в отделении признался. Также утверждалось, что Лавров был пьян "и вёл себя неадекватно".

Помимо "Следа", Лавров играл в сериалах "СОБР", "Чёрный ворон", "Дневник убийцы", "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Восьмидесятые", "Охота на Берию", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "Универ", фильмах "Первый после Бога", "Наша Russia: Яйца судьбы" и других.

Андрей Лавров известен по телесериалу "След", в котором исполняет роль капитана Котова, также он снимался в сериалах "Кулагин и партнеры", "Бункер, или ученые под землей", "Братья по-разному", "Молодые и злые", "СОБР" и других.