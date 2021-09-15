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Актриса Кейт Хадсон выходит замуж

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    15.09.2021, 04:37
Текст:   Олег Усков
Как отделаться от парня за 10 дней Фото: kinopoisk.ru Как отделаться от парня за 10 дней Фото: kinopoisk.ru
Как отделаться от парня за 10 дней Фото: kinopoisk.ru

42-летняя Кейт Хадсон, чья личная жизнь больше похожа на американские горки и состоит из серий диких и многочисленных кульбитов, вновь засобиралась замуж.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
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Избранник американской актрисы, режиссера и сценариста - 35-летний бизнесмен от шоу-бизнеса Дэнни Фудзикава. С ним Кейт знакома уже полтора десятка лет, из которых пять пара встречается. А в 2018-м у них родилась дочь.

В итоге они, похоже, решили, что отношения прошли проверку временем - теперь пара помолвлена. О чем стало известно из поста Хадсон в Instagram.

Общественность рассыпается в теплых поздравлениях.

Хадсон - дочь актрисы Голди Хоун. Первый раз была замужем за рокером Крисом Робинсоном (2000-2007), родив ему сына. Потом встречалась с актером Оуэном Уилсоном (разрыв с ним едва не стоил Кейт жизни - еле откачали), комиком Дэксом Шепардом, предельно титулованным велогонщиком Лэнсом Армстронгом и фронтменом Muse Мэттью Беллами, которому тоже родила сына.

Ранее сообщалось, что замуж опять выходит Бритни Спирс, а актриса Дженнифер Лоуренс наконец-то беременна.

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