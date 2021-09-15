Apple представила новые смартфоны и планшеты

Компания Apple представила линейку смартфонов iPhone 13, новые планшеты iPad, часы Apple Watch Series 7.

Но сначала глава Apple Тим Кук рассказал о том, какие новинки ждут подписчиков сервиса Apple TV+ - это будут новые сезоны как уже известных шоу, так и новые сериалы. Все они выйдут до конца этого года.

Первой "продуктовой" новинкой вечера стал обычный iPad. Это обновленная модель бюджетного планшета Apple. В iPad 9 установили более мощный процессор - A13 Bionic, согласно утверждениям компании он на 20% быстрее, чем у предыдущей модели. Также устройство получило 12-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой функции Centre Stage - гаджет автоматически фокусируется на пользователе, когда он смотрит в камеру. Стоимость iPad 9 будет такой же, как у предыдущего поколения (в России это было 30 990 рублей).

Затем компания показала iPad Mini нового поколения (от 47 990 рублей). Он получил новый дизайн и стал похож на своих "старших братьев" - iPad Air и iPad Pro. Диагональ нового "мини" - 8,3 дюйма, яркость составляет 500 нит. Apple заявила, что новинка на 40% быстрее по мощности процессора и на 80% быстрее по графике - предыдущий "мини" был анонсирован в 2019 году. iPad Mini 6-го поколения получил порт USB Type C, поддержку сетей 5G, обновленные фронтальные и основные камеры, а также Apple Pencil второго поколения.

В Apple Watch Series 7 (от 399 долларов, цена в рублях пока не объявлена) значительно увеличили дисплей - он теперь поддерживает полноценную QWERTY-клавиатуру - таким образом, пользователи смогут отвечать на сообщения в мессенджерах прямо с часов. Компания заявила, что это прочные Apple Watch в истории - они защищены от царапин, песка и влаги по стандарту IP6X. Также в России появится сервис Apple Fitnes+ - фитнес-сервис для занятий спортом.

Линейка смартфонов iPhone 13 включает iPhone 13 mini (от 69 990 рублей в зависимости от объема памяти), iPhone 13 (от 79 990 рублей), iPhone 13 Pro (от 99 990 рублей) и iPhone 13 Pro Max (от 109 990 рублей).

Вырез FaceID в новых iPhone стал меньше по сравнению с предыдущим поколением. Смартфоны получили новый процессор - A15 Bionic, он выполнен по технологии 5 Нм. В iPhone 13 и iPhone 13 mini серьезно улучшили камеру - основная камера теперь захватывает на 47% больше света и получила функцию стабилизации матрицы из iPhone 12 Pro Max. Сверхширокоугольную камеру также улучшили - и она теперь тоже захватывает больше света. Появилась функция портретного режима для видео: достаточно "тапнуть" по объекту съемки и края видео автоматически размоются.

В новых iPhone камера стала значительно лучше по сравнению с прошлым поколением смартфонов

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max получили новый дисплей, с динамической частотой обновления экрана - от 10 до 120 Гц , обновленную систему камер: оптический зум теперь трехкратный, а также значительно улучшили основную, телефото и сверхширокоугольную камеры. В Apple сообщили, что новые смартфоны стали прочнее и более устойчивыми к царапинам.

Новые устройства Apple появятся в продаже в России 24 сентября.