Автомобиль впервые взяли в зачет первого взноса по ипотеке

Один из крупнейших застройщиков страны запустил пилотный проект программы trade-in, где автомобиль учитывается в качестве первого взноса по ипотеке. Первую сделку провели в подмосковных Мытищах - покупатель квартиры продал свое авто за три часа через автодилера, а вырученные деньги пошли в счет 20-процентного первого взноса по ипотеке.

Интересно, что и сам автомобиль был куплен в кредит - поэтому полученные от его продажи деньги сначала пустили на погашение займа на машину, а остаток использовали для оформления ипотеки. В пресс-службе застройщика рассказали, что куплена через такую схему трехкомнатная квартира евроформата - с просторной кухней-гостиной. Ставка по ипотеке составила 2,99% - ее субсидирует застройщик.

"Потенциал рынка зачета автомобиля в счет первого ипотечного взноса мы оцениваем примерно в 3-5% от всех сделок, - говорит директор по продажам компании-застройщика Кирилл Храпов. - У нашего клиента не было накоплений на первоначальный взнос, но была машина, которую он планировал продать, поскольку стал активно пользоваться каршерингом. Мы помогли ему подать заявку и продать автомобиль всего за несколько часов".

Напомню, программа trade-in на рынке новостроек работает не первый год, вот только раньше в счет оплаты будущего жилья использовали не автомобили, а старые квартиры. У покупателя был выбор - самому продавать свою квартиру и потом идти за новой или доверить продажу застройщику, а уже тот вырученные деньги направлял в счет оплаты нового жилья. Теперь же в качестве первого взноса использовали автомобиль. Есть ли будущее у такого формата? Поедут ли москвичи в офисы продаж новостроек на машинах, чтобы уйти оттуда пешком, но с перспективой скорого получения ключей от квартиры? Мнения экспертов тут расходятся.

Многие вспоминают, что еще несколько лет назад взять ипотеку без крупных накоплений было весьма проблематично. Сейчас же некоторые банки готовы выдавать займы на жилье вообще без первоначального взноса - да, чаще всего при таких условиях действует повышенная ставка, но зато прямо сейчас платить ничего не нужно. И машину можно оставить себе.

Но все же брать ипотеку лучше с первоначальным взносом хотя бы в 20% - в этом сходятся все эксперты. Чаще всего и самые интересные ставки действуют при таком условии. Вот только, учитывая цены на жилье, встает вопрос: какой же машины хватит на первоначальный взнос? По просьбе "РГ" свои расчеты сделала партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая. "По данным агентства "Автостат", средняя стоимость автомобиля с пробегом в России в августе 2021 года достигла 800 тысяч рублей, - объясняет она. - Предположим, что иных источников финансирования первоначального взноса у покупателей нет, а его размер составляет 20%. В этом случае предельный бюджет покупки квартиры оценивается на уровне 4 миллионов рублей. За такие деньги жилье в столице можно приобрести разве что в Новой Москве далеко за МКАД - студию или однокомнатную квартиру площадью до 31 кв.м".

По словам эксперта, чтобы полностью закрыть первоначальный взнос, нужна очень недешевая машина либо дополнительные деньги. Но тогда продажа авто становится лишь одним из источников средств для первого взноса. При этом многие и так продают машину перед покупкой квартиры, но делают это сами, теряя на это время. Здесь же можно, по сути, превратить две сделки в одну - продать машину и купить квартиру сразу. С учетом, что предсказывается дальнейший рост популярности ипотеки, будущее и у такого формата сделок, по мнению экспертов, вполне может быть.