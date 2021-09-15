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Рубрика: В мире

Байден: В 2020 году ущерб США от стихийных бедствий превысит 100 млрд долларов

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

В Соединенных Штатах ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий этом году превысит 100 миллиардов долларов. Об этом во вторник заявил президент Джо Байден, выступая в штате Колорадо.

Фото: AP Photo/Gerald Herbert
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"Природные катаклизмы стоили Америке в прошлом году 99 миллиардов долларов", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома. По его словам, в нынешнем году рекорд будет побит, "это будет свыше 100 миллиардов долларов".

На прошлой неделе, во время поездок в пострадавшие от урагана "Ида" штаты Байден заявил о том, что минувшим летом 100 миллионов американцев испытали на себе воздействие аномальных погодных явлений - от лесных пожаров на западе до наводнений на востоке. "Изменение климата несет в себе экзистенциальную угрозу нашим жизням, экономике, и эта угроза уже здесь. Лучше не станет, вопрос в том, может ли стать хуже", - заявил президент США, пообещав активно реализовывать свою программу борьбы с глобальным потеплением.

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