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15.09.2021 17:09
Рубрика: Экономика

Банк России начал работу по блокировке платежей в адрес криптобирж

Текст: Василий Кошкин
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Банк России начал работу с кредитными организациями, которая призвана ограничить переводы платежей в пользу криптовалютных бирж. Об этом заявил первый заместитель председателя регулятора Сергей Швецов в ходе панельной дискуссии Международного банковского форума.

Фото: iStock
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По его словам, тем самым ЦБ намерен оградить россиян от "эмоциональных покупок" рискованных активов. Швецов также отметил, что вокруг рынка криптовалют идет большая дискуссия, и не исключено, что эта "высокотехнологичная пирамида" может развалиться.

"Что мы можем здесь сделать? Мы можем объяснять, что это высокорискованная история, что она никак не защищается с точки зрения регулятора, что само хранение подвержено куче рисков", - сказал Швецов, которого цитирует РИА Новости.

Первый зампред Банка России добавил, что сейчас регулятор готовит законодательные изменения, чтобы "более четко запретить использование криптовалюты". При этом речь может идти как об административной, так и уголовной ответственности.

Ранее Швецов сравнил самую популярную криптовалюту - биткоин - с финансовой пирамидой. "Человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может", - отмечал представитель ЦБ в одном из интервью.

Согласно российскому законодательству, приобретение криптовалюты на зарубежных рынках не запрещено. Запрещен лишь ее выпуск на отечественных площадках и использование как средства платежа внутри страны.

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