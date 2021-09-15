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15.09.2021 11:29
Рубрика: Дороги

До 2030 года инфраструктурой для беспилотников оснастят 20 тысяч км трасс

Текст: Евгений Гайва
Около 20 тысяч километров автотрасс в России будут охвачены инфраструктурой для беспилотного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов на площадке Международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

Стратегия развития беспилотного транспорта в России включает шесть инициатив: беспилотники для пассажиров и грузов, зеленый цифровой коридор пассажира, бесшовная грузовая логистика, цифровое управление транспортной системой, цифровизация для транспортной безопасности, цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры, отметил Богданов.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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По его словам, беспилотники планируется запускать не только на автодорогах. Уже в 2023 году беспилотные дроны начнут использовать на Камчатке, Чукотке, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Кроме того, пилотные проекты по эксплуатации автономных судов стартуют в портах Калининграда и Санкт-Петербурга.

Также Минтранс планирует создать цифровую платформу интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Ее главная цель - обеспечение граждан и бизнеса достоверной и своевременной дорожной информацией. По словам начальника управления внедрения цифровых технологий ФАУ "РОСДОРНИИ" Игоря Евстигнеева, в 2022 году начнется масштабный конкурс на поэтапное внедрение этой системы. "Пока задача стоит сделать ИТС только на автомобильных дорогах. Потом уже на всех видах транспорта", - сказал он.

Минтранс как регулятор берет на себя развертывание цифровой инфраструктуры для движения беспилотников, и подготавливает нормативно-правовое регулирование, а бизнес формирует конкретный запрос, отметил директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Антон Замков. Он рассказал, что сейчас готовится заявка на реализацию проекта "Беспилотные логистические коридоры" в формате "цифровых песочниц" для изъятия из федеральных законов положений, которые не позволяют беспилотникам двигаться по дорогам общего пользования.

Между тем, в России предполагается создать также зоны, закрытые для въезда беспилотников. С такой инициативой вышла ФСБ, а предложение на рассмотрение рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет" внес Минтранс, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на участника рабочей группы. Как указывает издание, в частности, планируется ограничить проезд автономных автомобилей у Кремля. В Минтрансе эту информацию "РГ" комментировать не стали.