До 2030 года инфраструктурой для беспилотников оснастят 20 тысяч км трасс

Около 20 тысяч километров автотрасс в России будут охвачены инфраструктурой для беспилотного транспорта. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Кирилл Богданов на площадке Международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве" в Сочи.

Стратегия развития беспилотного транспорта в России включает шесть инициатив: беспилотники для пассажиров и грузов, зеленый цифровой коридор пассажира, бесшовная грузовая логистика, цифровое управление транспортной системой, цифровизация для транспортной безопасности, цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры, отметил Богданов.

По его словам, беспилотники планируется запускать не только на автодорогах. Уже в 2023 году беспилотные дроны начнут использовать на Камчатке, Чукотке, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Кроме того, пилотные проекты по эксплуатации автономных судов стартуют в портах Калининграда и Санкт-Петербурга.

Также Минтранс планирует создать цифровую платформу интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Ее главная цель - обеспечение граждан и бизнеса достоверной и своевременной дорожной информацией. По словам начальника управления внедрения цифровых технологий ФАУ "РОСДОРНИИ" Игоря Евстигнеева, в 2022 году начнется масштабный конкурс на поэтапное внедрение этой системы. "Пока задача стоит сделать ИТС только на автомобильных дорогах. Потом уже на всех видах транспорта", - сказал он.

Минтранс как регулятор берет на себя развертывание цифровой инфраструктуры для движения беспилотников, и подготавливает нормативно-правовое регулирование, а бизнес формирует конкретный запрос, отметил директор Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Антон Замков. Он рассказал, что сейчас готовится заявка на реализацию проекта "Беспилотные логистические коридоры" в формате "цифровых песочниц" для изъятия из федеральных законов положений, которые не позволяют беспилотникам двигаться по дорогам общего пользования.

Между тем, в России предполагается создать также зоны, закрытые для въезда беспилотников. С такой инициативой вышла ФСБ, а предложение на рассмотрение рабочей группы по согласованию позиций регуляторов, традиционных участников рынка, разработчиков и поставщиков новых технологических и бизнес-решений в сфере "Автонет" внес Минтранс, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на участника рабочей группы. Как указывает издание, в частности, планируется ограничить проезд автономных автомобилей у Кремля. В Минтрансе эту информацию "РГ" комментировать не стали.