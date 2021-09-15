Эксперты: Будущее Союзного государства - это крепкий экономический суверенитет

Вячеслав, накануне презентации состоялось значимое для союза России и Беларуси событие - встреча президентов Путина и Лукашенко в Москве. Скажите, это совпало случайно?

Вячеслав Сутырин: Подготовка Доклада шла в течение полугода. Но, когда работа над текстом уже была завершена, а мы узнали о предстоящей встрече, то, конечно, постарались презентацию к ней приурочить. На встрече президентов были сформированы рамочные договоренности, а Доклад нацелен на то, чтобы наполнить их конкретным прикладным содержанием. Причем Доклад даже несколько выходит за рамки тех решений, что есть на сегодняшний день, потому что затрагивает не только экономику.

То есть Доклад - обозначение направления развития, попытка нарисовать образ будущего Союзного государства?

Вячеслав Сутырин: Да, попытка насытить предметными идеями, установками процесс интеграции и в то же время - найти консенсус на уровне экспертов наших двух стран. Это не просто, в последние годы было очень много противоречий. И какие-то из них, конечно, сохраняются. Решалась нетривиальная задача: прийти к общему знаменателю по стратегическим вопросам. Конечно, мы не можем говорить, что на 100% позиции экспертов сходятся, но Доклад - это шаг вперед. Нам удалось сформировать общие позиции, которые разделяют известные, авторитетные эксперты, ученые. Среди подписантов Доклада - академики, действующие и отставные политики. И очень важно, что удалось сформировать общее видение будущего.

Расскажите, как шла работа команды над документом?

Вячеслав Сутырин: В рабочую группу входило более двадцати человек. Они участвовали во встречах и формировали содержание Доклада, который подготовлен на основании стенограмм, записей тех идей, что высказывались на протяжении полугода по ключевым темам. В рабочей группе на паритетных основаниях было равное количество участников с российской и белорусской стороны. А затем к Докладу присоединился ряд известных ученых и экспертов. Они выступили подписантами Доклада, поддержав эти идеи. Это люди, которые занимают высокое положение в нашем обществе. Там есть и ректоры университетов, и академики, парламентарии, политики, бывшие министры иностранных дел. И то, что эти идеи получили поддержку авторитетных людей в нашем обществе, что есть воля к интеграции - очень хорошо.

В чем же главный посыл этого документа?

Вячеслав Сутырин: Это первая за много лет попытка экспертов комплексно осмыслить двусторонние отношения и предложить комплексное видение их развития на основе консенсуса. Понятно, что взгляды российских и белорусских экспертов где-то сходятся, а где-то могут иметь различия. И нам важно было найти общую платформу, позицию по ключевым моментам, с которой согласились бы ведущие интеллектуалы двух стран. Это ключевой момент новизны документа. На пресс-конференции президентов прозвучало важное заявление о том, что необходимо сначала решить рамочные вопросы, потому что без этого мы не сможем перейти к решению локальных проблем. И в Докладе как раз предлагается рамочное видение наших отношений. Важно сформировать набор рамочных правил - четких прозрачных процедур взаимодействия. И тогда вопросы локального характера - к примеру, доступ на российский рынок, или цены на энергоносители, где так много уже было сломано копий, - будут решаться проще и без конфликтов.

А в какой точке позиции белорусских и российских экспертов сходятся полностью?

Вячеслав Сутырин: Эксперты двух стран сходятся в том, что нашим странам сейчас необходим переход к реальной экономической интеграции. До конца этого года важно принять не только союзные программы, которые сейчас были одобрены, но и соответствующее межправительственные соглашения, сформировать нормативно-правовую базу для их выполнения. Потому что время очень дорого - в связи с резко ужесточившимися западными санкциями в отношении Беларуси и, по сути, Союзного государства. Опора на российский рынок и кредитно-финансовая поддержка - это то, что позволяет компенсировать ущерб и не допустить критической ситуации для белорусской экономики.

Кроме того, мир быстро меняется, и в наших странах по ряду направлений - в сфере научного взаимодействия, промышленного взаимодействия - уже исчерпана база советского наследия. Нужны новые серьезные решения, чтобы не допустить провала и уровня жизни, и перспектив научного прогресса, и промышленного развития.

Важный момент в том, что союзные программы позволят укрепить экономический суверенитет Союзного государства в целом. Важно сформировать внутренний контур экономического, инвестиционного, промышленного взаимодействия, который был бы неуязвим для внешнего воздействия. Необходимо защитить ключевые сферы взаимодействия, в том числе платежные системы и кооперационные связи. Более 60% белорусских предприятий включены в кооперационные цепочки с Россией. Западные санкции могут некоторые из них заблокировать. Поэтому для обеспечения защищенности необходима выверенная система взаимодействия. Это то, что призваны обеспечить, в том числе, союзные программы. Образ будущего - это комплексный экономический суверенитет Союзного государства.

Скажите, а какая тема наиболее болезненна, сложна для нахождения консенсуса?

Вячеслав Сутырин: Например, вопрос нейтралитета, пункт о нейтралитете пока сохраняется в Конституции Республики Беларусь. В тех условиях, в которых сейчас находятся и Россия, и Беларусь, этот пункт просто не соответствует реалиям. Он противоречит союзническим обязательствам Беларуси в ОДКБ и в Союзном государстве. Если мы союзники, как же мы можем быть нейтральными? Мы несем взаимные обязательства. В этих условиях пришли к выводу, что вопрос нейтралитета неактуален. Надо уже перевернуть эту страницу и выстраивать отношения без оглядок на нейтралитеты.

Еще сложный вопрос - так называемая многовекторная политика. Далеко не все эксперты придерживаются какого-то одного мнения. Но мы констатировали, что Россия и Беларусь выстраивали, выстраивают и будут выстраивать связи с разными партнерами. Но важно иметь четкую систему приоритетов. Союз России и Беларуси - это приоритет номер один, и в этом смысле многовекторность неактуальна. Современные условия и те обязательства, которые наши страны взяли в рамках союзного договора, предполагают четкую расстановку приоритетов.

Вы собрали уникальный коллектив экспертов. Эта работа будет иметь продолжение?

Вячеслав Сутырин: Подготовка аналитических материалов и рекомендаций - это одна из ключевых целей деятельности АВИ им. А.А. Громыко. Поэтому мы рассчитываем и дальше заниматься ею. Есть много разных идей, замыслов. Люди в наших странах должны видеть, в каких вопросах между нами есть общая позиция. И наши общие позиции не надо стесняться озвучивать, открыто высказывать. Потому что иначе все тонет в конфликтных темах. Такова логика работы медиа-пространства: внимание привлекают конфликты и проблемы. Но если не разбавлять негатив, в итоге это ведет к формированию депрессивного информационного фона в двусторонних отношениях.

Не надо пренебрегать разъяснительной работой. Да, может, это старое понятие, но потребность в ней не отпала. Если не работать с общественным мнением, если не предлагать обществу адекватное видение будущего, то не стоит ожидать, что сохранится общественная поддержка интеграции. Это не само собой разумеется, с обществом, с людьми надо разговаривать, предлагая образ будущего и анализируя обратную связь.