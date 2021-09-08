В ходе телемоста Москва - Минск представят аналитический доклад по интеграции

10 сентября в ходе пресс-конференции с телемостом Москва - Минск будет представлен аналитический доклад "Интеграция Беларуси и России: время стратегических решений". Этот итоговый документ - результат полугодовой работы совместной группы экспертов, в котором дана оценка состояния и перспектив российско-белорусских отношений и Союзного государства. Организаторами проекта выступили Институт Европы Российской академии наук и Ассоциация внешнеполитических исследований имени А. А. Громыко (АВИ) при поддержке факультета международных отношений Белорусского государственного университета. Сегодня мы публикуем краткую аннотацию доклада - мнение руководителей этой экспертной группы на события и процессы, происходящие в Союзном государстве.

В этом году на истфаках МГУ и БГУ прошел первый выпуск магистров по программе двух дипломов. Роман Щербенков

...В отношениях России и Беларуси, как и в их внутреннем развитии, равнозначную роль играют не только интересы, но и ценности, многие из которых проистекают из общей восточно-православной, славянской цивилизации. Беларусь находится в зоне стратегических интересов России, а Россия - в зоне стратегических интересов Беларуси. В рамках стратегического союзничества двух стран необходимо укреплять ценностную основу взаимодействия, особое внимание уделяя самореализации молодежи. Для нас общим вызовом является развитие механизмов социальных лифтов, вовлечение нового поколения специалистов в повседневное взаимодействие братских народов. Этим и другим злободневным темам посвящен российско-белорусский экспертный доклад "Время стратегических решений", подготовленный по инициативе Ассоциации внешнеполитических исследований им. А. А. Громыко.

Нельзя допустить дальнейшего технологического отставания России и Беларуси от других государств с наукоемкой экономикой. Призываем к скорейшему созданию единого научно-исследовательского пространства Союзного государства, формированию единой передовой исследовательской и научной инфраструктуры. Приходится отмечать, что в принятии решений, в том числе в сфере государственного управления России и Беларуси, чрезмерную роль играет "ручное управление". Требуется на порядок усилить экспертное взаимодействие двух стран, в том числе по отраслям экономики. Необходимо совершенствовать систему управления с помощью аналитики и стратегирования.

Требуется на порядок усилить экспертное взаимодействие двух стран, в том числе по отраслям экономики

Стратегия развития Союзного государства требует развития национальных инновационных систем. Речь идет о сферах образования, науки, производства, финансовых системах, техническом регулировании, аналитике. Необходимым слагаемым успешного сотрудничества должна стать опора на гуманитарный компонент - запуск совместных программ академической мобильности ученых, преподавателей и студентов, включающих стажировки, научные проекты и обмены. Высока важность научно-технического взаимодействия на уровне Российской академии наук и Национальной академии наук Республики Беларусь, научно-исследовательских институтов, университетов, мозговых центров.

За последний год внешний фактор в жизни Беларуси приобрел качественно новый характер. Внутренний политический процесс стал неразрывно связан с международным. Вместо создания благоприятных условий для гражданского диалога внутри Беларуси ее западные соседи сделали ставку на усиление внутренних противоречий, в том числе с использованием социальных технологий и внешнего финансирования. Похожее влияние испытывает на себе Россия. Обеспечивать свою безопасность Москва и Минск должны рука об руку, проводя консультации и скоординированную внешнюю и оборонную политику, слаженно действуя на международной арене.

В стратегических интересах Москвы и Минска - снижение уровня враждебности на Европейском континенте. Россия и Беларусь отвергают санкционное давление, не соответствующее международному праву, как нелегитимный инструмент внешней политики. Нормализация отношений с западными соседями необходима, но возможна только при условии соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела, уважения национальных интересов. России и Беларуси необходимо работать над путями снижения военной напряженности в Европе, в первую очередь в отношениях с НАТО. Важно вместе выступать на ведущих международных площадках с идеями по снижению рисков непреднамеренных военных инцидентов в Балтийском регионе, по недопущению опасной военной деятельности в зонах соприкосновения Союзного государства и стран-членов НАТО. Востребовано выдвижение новых совместных инициатив в ООН с привлечением поддержки со стороны ОДКБ и ШОС.

Ал. А. Громыко, член-корреспондент РАН, директор Института Европы РАН

С. К. Рахманов, член-корреспондент НАН Беларуси, заслуженный деятель науки РБ