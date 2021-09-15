Фильм "Друг" белоруса Андрея Светлова участвует в фестивале в Бишкеке

Российско-белорусский фильм "Друг" участвует в фестивале "Кыргыстан - страна короткометражных фильмов" в Бишкеке. Открытие X Международного кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" прошло в кинотеатре "Манас".

Фестиваль включает две конкурсные программы: международную и национальную, где соревнуются такие жанры, как игровое, документальное, анимационное и экспериментальное кино. В этом году на кинофестиваль было подано свыше 500 заявок от зарубежных и отечественных кинематографистов. 17 сентября 2021 будут названы победители в номинациях: "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Специальный приз жюри" и "Приз зрительских симпатий". Оценивать киноленты будет жюри, в состав которого вошли известные кинематографисты стран СНГ, Балтии и Грузии.

За годы своего существования фестиваль стал важной площадкой для демонстрации новых творческих достижений, обмена идеями и опытом, обсуждения совместных проектов кинематографистов стран Сождружества.

В конкурсной программе киносмотра участвует короткометражка, созданная в копродукции Беларуси и России "Друг" режиссера Андрея Светлова.

"Друг" - фильм о двух враждующих школьниках. Один из них мечтает о новом смартфоне, второй - о простой дружбе. Волей случая они попадают в передрягу, из которой им предстоит выпутаться. Это насыщенная история длинной в один день, приправленная погонями, детским авантюризмом и легким юмором.Фильм стал обладателем главного приза "Gold BuSho - 2021" на фестивале короткого метра в Венгрии. Также картина была представлена на International Short Film Festival Psarokokalo в Греции, "Невиданное кино" в Маарду и Таллине, фестивале короткого метра в Нанси, киносмотре фильмов для детей и молодежи в Копенгагене, на итальянских FILMETS Badalona Film Festival и Lucania Film Festival.

Артем Ахремчук, играющий главного персонажа в фильме, стал лицом фестиваля KONIK в 2021 году, где картина взяла приз за "Лучший сценарий".