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15.09.2021 23:06
Рубрика: Культура

Фильм "The Beatles в Индии" вышел в прокат

Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(8563)
Даже странно, что с этой премьерой тянули так долго - кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их разговоров с местными жителями и между собой хранились в архивах с 1968 года. Отчего же режиссер и продюсеры не смонтировали этот фильм раньше? И даже перенесли премьеру, изначально запланированную на осень 2018 года?! Впрочем, их можно понять: в октябре выходит юбилейное переиздание битловского альбома Let It Be с массой неизданных прежде версий, джемов и репетиционных записей. Некоторые из них, попавшие в этот диск и в "Белый альбом", как раз и были вдохновлены поездкой в Индию. Поэтому премьера "The Beatles в Индии" выходит очень кстати.
Кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их встреч хранились в архивах с 1968 года. Фото: www.beatles.ru Кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их встреч хранились в архивах с 1968 года. Фото: www.beatles.ru
Кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их встреч хранились в архивах с 1968 года. Фото: www.beatles.ru

Исполнительным продюсером этого полноформатного документального фильма стал знаменитый режиссер Дэвид Линч, а закадровый текст читает культовый актер Морган Фримен. Да и битлы в этой поездке тоже оказались в замечательной компании своих жен. Инициатором поездки стал Джордж Харрисон, уговоривший друзей отказаться от применения вредных для здоровья препаратов и поехать в Индию, чтобы очистить и души, и тела... В итоге у Beatles там было множество интересных и полезных встреч: с гуру, йогами, брахманами, музыкантами, местными жителями. И на равнинах, и в горах, овеянных магией многовековой истории. Да и жили главные звезды мировой музыки тогда не в дорогих отелях, а в обычных домах, даже пещерах - на природе. К немалому, кстати, огорчению их жен, уже привыкших к большему комфорту.

Фото: Из личного архива
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Вот об этом путешествии, приключениях, встречах, джем-сейшенах с индийскими музыкантами и повествует фильм, вышедший в российский прокат 13 сентября. Большая часть его была снята именно в 1968 году Полом Зальцманом, а теперь режиссер Аджой Бос и культуролог, исследователь той поры и второй режиссер Пит Кимптон добавили к тем историческим кадрам свидетельства очевидцев, комментарии экспертов, современные съемки мест, в которых побывали битлы. Грустно, например, узнавать, что пещера, в которой они останавливались, ныне превращена не в музей, а в свалку мусора, до которой никому нет дела и куда ныне просто страшно заходить...

Конечно, главным инициатором этой поездки стал Джордж Харрисон, который благодаря своему другу, индийскому музыканту Рави Шанкару, еще в 1965 году увлекся культурой этой страны. Джордж учил любить Индию и коллег по группе: накануне фотосессии для обложки диска Sgt. Pepper s Lonely Hearts Club Band он всю ночь тщательно учил Ринго Старра искусству медитации, но до того дошло, пожалуй, лишь наутро, уже во время позирования фотографу. В разгар работы он внезапно ощутил медитацию и задремал, а упав, разворошил половину павильона. Декорации пришлось строить заново.

Премьера фильма состоялась на английском кинофестивале Tongues On Fire 6 июня. А теперь его можно увидеть и в российском прокате. Может быть, самое интересное в нем - беседы битлов между собой, их исполнение знаменитых хитов на акустических инструментах, иные из которых они увидели впервые. А еще - размышления о смысле жизни, о природе, музыке - много всего важного и интересного случилось с битлами за восемь дней и попало теперь в этот 79-минутный фильм.

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