Фильм "The Beatles в Индии" вышел в прокат

Даже странно, что с этой премьерой тянули так долго - кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их разговоров с местными жителями и между собой хранились в архивах с 1968 года. Отчего же режиссер и продюсеры не смонтировали этот фильм раньше? И даже перенесли премьеру, изначально запланированную на осень 2018 года?! Впрочем, их можно понять: в октябре выходит юбилейное переиздание битловского альбома Let It Be с массой неизданных прежде версий, джемов и репетиционных записей. Некоторые из них, попавшие в этот диск и в "Белый альбом", как раз и были вдохновлены поездкой в Индию. Поэтому премьера "The Beatles в Индии" выходит очень кстати.

Кадры путешествия битлов по Индии, а также записи их встреч хранились в архивах с 1968 года. Фото: www.beatles.ru