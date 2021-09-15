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Рубрика: В мире

FT: Глава КНР Си Цзиньпин отказался встречаться с лидером США Байденом

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: AP Photo/Sam McNeil Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: AP Photo/Sam McNeil
Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: AP Photo/Sam McNeil

Председатель КНР Си Цзиньпин отказался от личной встречи со своим американским коллегой Джо Байденом. Об этом написала газета Financial Times.

Не так давно состоялся телефонный разговор лидеров двух стран. Общение продолжалось полтора часа. Обсуждались различные вопросы, затрагивающие интересы и США, и Китая. В частности, речь шла о борьбе с климатическими изменениями и пандемией коронавируса.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Центральное телевидение КНР потом сообщило, что Си Цзиньпин выразил готовность взаимодействовать с Вашингтоном по ряду вопросов. "Соответствующие профильные ведомства двух государств могут продолжить контакты для решения важных региональных и мировых проблем", - подчеркнул политик.

Спустя почти неделю стало известно, что в ходе телефонного разговора Джо Байден предложил провести саммит, но Си Цзиньпин отказался.

В статье FT подчеркивается, что немедленного ответа в Белом доме изначально не ждали. При этом журналисты издания не смогли прийти к единому выводу о том, почему Пекин не поддержал идею американской стороны. В публикации упоминаются риски для здоровья, связанные с коронавирусом. Ведь Си Цзиньпин не покидал Китай с января 2020 года.

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